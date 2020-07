Über Wandelschuldverschreibungen will sich der Essenslieferdienst Delivery Hero bis zu 1,5 Milliarden Euro an neuem Kapital besorgen. Damit möchte sich der trotz Krise boomende und sogar als nächster DAX-Aufsteiger gehandelte Konzern Luft für Investitionen verschaffen.

Die Wandelanleihen sollen bis 2025 und 2028 laufen, dann in in neue oder bestehende Aktien umgewandelt werden können und nur an institutionelle Investoren ausgegeben werden. Privatpersonen können die Anleihen also nicht erwerben.

An der Börse, wo Delivery Hero seit 2017 gehandelt wird, kam der Schritt nicht gut an. Wegen Abverkäufen fiel die Aktie laut Medienberichten um fünf Prozent.

