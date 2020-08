Die Bundeshauptstadt ist um einen weiteren DAX-Konzern reicher. Noch im August wird der in Berlin gegründete Essenslieferdienst Delivery Hero in den größten deutschen Börsenindex aufrücken, wie das Handelsblatt berichtet. Am Mittwochabend hatte die Deutsche Börse eine Regeländerung bekanntgegeben, wonach ein Unternehmen sofort aus dem Index fliegt, sobald ein Insolvenzantrag gestellt wird.

Dies ist beim krisengeplagten Zahlungsdienstleister Wirecard der Fall. Der Weg für Delivery Hero ist damit de facto frei. Nach Handelsvolumen und Marktkapitalisierung liegt der Lieferdienst vor anderen Kandidaten wie etwa dem Duftstoff-Fabrikanten Symrise. Ursprünglich wäre die Ablösung von Wirecard am 21. September nach der regulären Überprüfung der Indizes erfolgt. Durch die Regeländerung geht es jetzt schneller.

Eine offizielle Bestätigung durch die Deutsche Börse steht noch aus, wird aber für kommende Woche erwartet. Auf eine gestrige Anfrage von Gründerszene gab Delivery Hero an, man warte ebenfalls noch auf eine Bestätigung.

Was Delivery Hero als Dax-Mitglied erwartet

Bereits Anfang Juli hatte Gründerszene über einen möglichen Aufstieg von Delivery Hero in den DAX berichtet. Durch die Mitgliedschaft dürfte die internationale Aufmerksamkeit für das Unternehmen weiter wachsen. „Delivery Hero würde sicherlich stärker in den Medien vertreten sein und auch die Finanzmarktkommunikation würde sich noch weiter intensivieren. Darauf muss sich auch das Investor-Relations-Team einstellen“, sagte Markus Hackenberg, Leiter der Corporate-Broking-Abteilung vom Bankhaus Lampe. Die Hauptversammlung werde an Größenordnung gewinnen.

Der 2011 unter anderem von CEO Niklas Östberg gegründete Lieferdienst ist in mehr als 40 Ländern aktiv und chauffiert Essensbestellungen von lokalen Restaurants zum Kunden. Einschließlich der Fahrerinnen und Fahrer beschäftigt das Unternehmen weltweit etwa 25.000 Mitarbeiter, mehr als 1.300 davon in Berlin.

Delivery Hero ist nicht das erste Unternehmen aus Berlin, das im DAX gelistet ist. Erst im Mai ersetzte der in der Hauptstadt ansässige Immobilien-Konzern Deutsche Wohnen die Lufthansa. Dazu gibt es einen weiteren Kandidaten, der auf mittlere Sicht in die erste deutsche Börsenliga aufsteigen könnte: Der Modeversandhändler Zalando.



