Sie haben Pokale geholt und Siegertreppchen bestiegen. Nun produzieren Johannes Bitter, Handball-Weltmeister, und Christian Monzel, Deutscher Meister im Hockey, Getränke für müde Menschen. 2016 gründeten die Torhüter ihr Startup Drinkbetter. Drei Jahre und 70.000 Euro sind eigenen Angaben zufolge für die Entwicklung ihres Energie-Shots draufgegangen.

Drinkbetter besteht aus einem Pulver, das in Wasser aufgelöst wird. Zutaten wie Ingwer, Grüntee, Ginseng und eine große Portion Koffein sollen dem Körper bis zu acht Stunden lang einen Leistungsschub geben. Monzel und Bitter haben dafür Fläschchen für 190 Milliliter Flüssigkeit entwickelt. Die Nahrungsergänzungsmittel befinden sich im Verschluss, der sich beliebig austauschen lässt. Nutzer sollen das darin enthaltene Pulver in die mit Wasser gefüllte Flasche schütteln, um so den Energydrink herzustellen. Ein Paket aus einer Flasche und fünf Kappen kostet im eigenen Onlineshop knapp 20 Euro.

Keine Gesellschafter an Bord

Nach seiner Karriere als Profisportler arbeitete Monzel im Marketing, unter anderem im Management von Jung von Matt. Er führt auch die Geschäfte von Drinkbetter, das seinen Sitz im schleswig-holsteinischen Tangstedt hat. Bitter spielt weiterhin Handball in der Nationalmannschaft.

Ihre Marke haben die Gründer bislang ohne fremdes Kapital aufgebaut. Die Investoren der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ sollen das Gründerduo nun unterstützen. Für 20 Prozent ihres Unternehmens verlangen Bitter und Monzel 200.000 Euro.

