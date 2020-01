Die Schocknachricht kommt einen Tag vor Nikolaus: Am 5. Dezember 2019 ruft die Geschäftsführung des Berliner Lieferdienstes Smunch große Teile ihrer Belegschaft in einem Pausenraum zusammen. Wenige Minuten später sind nach Gründerszene-Informationen rund ein Drittel aller Mitarbeiter ihren Job los. Mehr als 80 Mitarbeiter sollen zu diesem Zeitpunkt bei dem Startup beschäftigt gewesen sein. Auf dem Karrierenetzwerk Linkedin geben 98 Personen Smunch als Arbeitgeber an.

Vorwarnungen habe es nicht gegeben, berichtet ein ehemaliger Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte. Für ihn und seine Kollegen habe es „immer den Anschein gehabt, dass es Smunch gut geht“. Auch andere Ex-Mitarbeiter, mit denen Gründerszene gesprochen hat, bestätigen das.

Auf Nachfrage wollte das Unternehmen die Kündigungen am Dienstag nicht kommentieren. Zuvor hatte Gründerszene bereits am 10. Dezember 2019 um eine Stellungnahme zu einer unbestimmten Zahl von angeblichen Entlassungen gebeten und von Smunch-Gründer und CEO Shivram Ayyagari eine – wenn auch vage – Bestätigung erhalten: „Wir haben tatsächlich einige Leute im Rahmen der Umstrukturierung des Unternehmens entlassen, damit wir unsere Ressourcen effektiver einsetzen können“, teilte er per E-Mail mit. Zur genauen Zahl der Kündigungen äußerte sich Ayyagari damals wie heute jedoch nicht.

Smunch beliefert N26, die Solarisbank und Delivery Hero

In der Berliner Startup-Szene ist Smunch ein bekannter Name. Shivram Ayaggari hat das Startup 2016 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Oliver Hüfner gegründet. Beide waren zuvor beim Essenslieferanten Delivery Hero tätig, sahen dort allerdings eine Lücke im Geschäft mit Firmenkunden.

So ergab sich die Idee zu Smunch: Das Startup bringt größere Unternehmen, die keine eigene Kantine haben, mit Restaurants zusammen, die der Belegschaft das Mittagessen kochen. Über eine Website können Mitarbeiter täglich ihr Lunch aus einem Angebot an mehreren Gerichten diverser Restaurants wählen. Smunch liefert das Mittagessen dann in eigenen, teilweise kompostierbaren Verpackungen zeitgleich für alle Besteller direkt ins Büro.

Weil der Lieferservice von Arbeitgebern als steuervergünstigter Essenszuschuss gewährt werden kann, ist Smunch in vielen Tech-Firmen ein beliebter Mitarbeiterbonus. So bestellen neben der Berliner Smartphone-Bank N26 beispielsweise auch Mitarbeiter der Solarisbank, von Delivery Hero oder auch das Verlagshaus hinter Gründerszene regelmäßig bei Smunch.

Seit wenigen Wochen ist das Angebot allerdings stark eingeschränkt. Derzeit sind lediglich kalte Gerichte wie etwa Salate oder Sandwiches verfügbar. Firmengründer Ayaggari verwies in einer Mail an Kunden auf eine „unerwartete Meinungsänderung einer Behörde“, die zu einem kurzzeitigen Lieferstopp für bestimmte Gerichte geführt habe. Dieser dauert offenbar bis heute an. Eine Stellungnahme lehnte Smunch auch hierzu ab. Aktuell ist das Startup mit seinem Lieferservice neben Berlin auch in Frankfurt, Hamburg und München aktiv.

Kündigungen gingen massive Neueinstellungen voraus

Von Ex-Mitarbeitern heißt es, dass es vor allem im vergangenen Herbst sehr viele Neueinstellungen gegeben habe. „Jede Woche kam mindestens ein neuer Mitarbeiter hinzu“, berichtet einer. Laut einem anderen hätten sich einzelne Abteilungen innerhalb weniger Monate sogar „mehr als verdoppelt“. Haben sich die Gründer also mit dem Wachstum übernommen?

Dem Handelsregister ist zumindest zu entnehmen, dass Smunch einige Monate vor der Entlassungswelle – im Mai und August 2019 – noch einmal frisches Geld von Investoren erhalten hat. Unter anderem vom Beteiligungsarm des Metro-Konzerns sowie den US-Investoren Luxor Venture Partners und Colle Capital.

Zur genauen Summe äußerten sich diese Investoren auf Anfrage von Gründerszene zwar nicht. Intern soll Mitarbeitern jedoch mitgeteilt worden sein, dass der Cashflow gesichert sei. Ob das stimmt, muss hinterfragt werden. Einen Tag vor Nikolaus 2019 waren die Personalkosten offenbar doch zu groß geworden.

