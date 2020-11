Es soll eigentlich eine Traumhochzeit werden: Das Traditionsunternehmen Dr. Oetker will seine Tochterfirma Durstexpress mit dem Konkurrenten Flaschenpost zusammenführen. Eine entsprechende Kaufabsicht hat Dr. Oetker vergangene Woche bestätigt. Nach verschiedenen Medienberichten sollen dabei 800 Millionen bis eine Milliarde Euro fließen. Während die Verbindung der beiden Online-Getränkelieferdienste in der Startup-Szene schon als Deal des Jahres gefeiert wird, ist die Feierlaune bei den Mitarbeitern und Gewerkschaften eher verhalten.

Anzeige

Im Vorfeld des Milliardendeals sei auf die Belegschaft beider Firmen massiver Druck ausgeübt worden, berichtet der SWR-Journalist Marcel Kolvenbach am Wochenende. „Die Braut sollte hübsch gemacht werden“, zitiert er einen Mitarbeiter von Flaschenpost, der anonym bleiben will. Der SWR hat mit Mitarbeitern gesprochen sowie Lohnabrechnungen und Arbeitsverträge eingesehen. Dabei werden bei Flaschenpost und Durstexpress immer wieder dieselben Vorwürfe laut. Es geht um prekäre Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung und die Verhinderung von Betriebsräten.

Getränkelieferdienst: Dr. Oetker kauft Flaschenpost – angeblich für eine Milliarde Euro Vier Jahre nach der Gründung wechselt das Startup Flaschenpost den Besitzer. Der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker wollte zuvor mit einem eigenen Lieferdienst Marktanteile gewinnen.

Gewerkschaft NGG kritisiert Flaschenpost

So meldete sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss Gaststätten (NGG) bereits einen Tag nach dem Oetker-Deal zu Wort. Flaschenpost sei bisher dadurch aufgefallen, die Betriebskosten auf dem Rücken der Beschäftigten zu minimieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Einen Tarifvertrag gibt es dort bis heute nicht. „Vor allem hat das Unternehmen alles darangesetzt, die Gründung von Betriebsräten zu verhindern. Für die Beschäftigten von Flaschenpost kann es nur besser werden. Immerhin gehört es bei Oetker zum guten Ton, die Arbeitsbedingungen mit der NGG zu regeln“, sagte Freddy Adjan, stellvertretender Vorsitzender der NGG. Er bezieht sich dabei auf die Betriebsratswahl am Standort Düsseldorf, gegen die Flaschenpost Anfang des Jahres geklagt hatte.

Die Darstellung der Gewerkschaft wird nun auch von den SWR-Recherchen gestützt. Die Team- und Schichtleiter hätten unbezahlte Überstunden leisten müssen, die Fahrer hätten oft nicht pünktlich Feierabend machen können, es hätte Probleme beim Arbeitsschutz gegeben und Mitarbeitern, die unverschuldet wegen Krankheit fehlten, sei schnell gekündigt worden, heißt es in dem Bericht. Vor der Übernahme habe man offensichtlich die Mitarbeiterkosten in der Bilanz niedrig halten wollen, so der Vorwurf eines Mitarbeiters.

FAQ: Die 6 wichtigsten Fragen und Antworten nach dem Flaschenpost-Exit Die Oetker-Gruppe hat das Liefer-Startup gekauft. Wer steckt hinter der jungen Firma? Wer finanzierte sie bisher? Und wie verdient sie ihr Geld?

Flaschenpost teilte dem SWR mit, dass die Vorwürfe nicht repräsentativ für das Stimmungsbild im gesamten Unternehmen seien, sondern „sehr standort- und personenspezifisch“. Das Unternehmen verwies zudem auf Bemühungen, die Gehälter in der Logistik zu erhöhen und den Arbeitsschutz zu verbessern. Unbezahlte Überstunden gebe es nicht.

Anzeige

Mitarbeiter klagen über „Klima der Angst“ bei Durstexpress

Auch bei der Oetker-Tochter Durstexpress rumorte es vor dem Deal. Bereits am 25. Oktober, eine Woche vor der öffentlichen Bekanntmachung der Übernahme, beschwerten sich Mitarbeiter am Standort Leipzig über unhaltbare Arbeitsbedingungen. Die anarcho-syndikalische Gewerkschaft Freie Arbeiter*Innen Union Leipzig (FAU), die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hatte darauf in einer Pressemitteilung aufmerksam gemacht.

Durstexpress bestreitet das. Man stehe betrieblicher Mitbestimmung grundsätzlich offen gegenüber, erklärt die Oetker-Tochter gegenüber dem SWR. Auch die Vorwürfe in Bezug auf die gekürzten Arbeitsstunden wiegelt sie ab. Aufgrund der schwankenden Nachfrage gebe es keinen Anspruch auf Mehrarbeit nach Wunsch.

Bild: Flaschenpost