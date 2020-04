Drei Jahre ist es nun her. Im Frühsommer 2017 erschien unser Schwerpunktheft zum Thema Food. Aufgemacht hatten wir es mit den folgenden Zeilen:

„Essen? Kann man nicht digitalisieren!” Das war vor einigen Monaten die einhellige Meinung, wenn wir mit Managern aus der Food-Branche sprachen. Doch diese Haltung hat sich inzwischen dramatisch geändert.

Natürlich gab es in den vergangenen drei Jahren viele Entwicklungen im Food-Bereich. Startups wie Littlelunch oder Beyond Meat wurden bekannt und machten Schlagzeilen, viel wurde mit alternativen Lebensmitteln gespielt und Anbieter wie Hellofresh konnten ihr Geschäft ausbauen. Bei den digitalen Lieferdienst-Vermittlern gab es eine starke Konsolidierungswelle, die bekannte Namen wie Foodora oder Lieferheld vom deutschen Markt wieder verschwinden ließ. Heute beherrscht Lieferando, das mittleweile zum niederländischen Takeaway-Konzern gehört, den Markt.

Mehr Umsatz als geplant: Hellofresh war im Jahr 2019 erstmals profitabel Das Startup hat seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht: Hellofresh erreichte erstmals den Breakeven. An der Börse kam die Meldung gut an.

Ehrlich betrachtet muss man aber sagen: Auch wenn der Wille schon seit einiger Zeit bestanden haben mag – der richtige Durchbruch bei der Digitalisierung der Lebensmittelbranche ist ausgeblieben. Amazon Fresh hatte den Markt überrollen und Supermärkte überflüssig machen sollen – hat es aber nicht. Der Druck zur Veränderung war zu gering, auch weil hierzulande die Dichte an Supermärkten bemerkenswert groß ist. Deutsche Lebensmittelkonzerne konnten festhalten an ihren zentralisierten Lieferketten, und Startups ließen sich auf diese Strukturen ein. Das hat zwar die Produktvielfalt vergrößert. Trotzdem ist der Lebensmittelbereich weitestgehend „analog“ geblieben.

Anzeige

Daran ändern auch die wenigen Apps und Lieferdienste nichts. Benutzerfreundlichkeit steht selten an erster Stelle, passende und vor allem Abwechslungsreiche Empfehlungen sind genauso Mangelware wie etwa Kochrezepte und die zugehörigen Zutaten per Klick. Wer in der ersten Homeoffice-Zeit bei Rewe oder Bringmeister bestellen wollte, konnte einen Liefertermin erst nach einer Woche bekommen. Eine praktische, nachhaltige, regional organisierte Lieferung ist außerhalb der Metropolen schon gar nicht vorzufinden.

Bislang. Denn im Zuge der Coronakrise scheint die Digitalisierung nun tatsächlich weiter voranzuschreiten. Bereits in den ersten Wochen haben zahlreiche Kunden ihr Kaufverhalten geändert, wie es unter anderem eine aktuelle Studie von Gfk zeigt. Um das wenig verwunderliche Ergebnis kurz zusammenzufassen: Es wird mehr online bestellt. Und das könnte dazu beitragen, dass traditionelle Versorgungsstrukturen nun doch aufbrechen. Denn im Netz ist der Weg zum nächsten Anbieter kurz. Und damit steigt endlich auch der Handlungsdruck der etablierten Lebensmittelversorger. Gleichzeitig bilden sich Chancen für junge Anbieter.

Lieferdienste: Boom der Online-Supermärkte bringt Rewe, Edeka und Amazon ans Limit Lebensmittel werden wegen der Corona-Krise vermehrt online bestellt. Lieferzeiten von bis zu zwei Wochen und Engpässe im Sortiment sind die Folge.

Wir werden in den kommenden Tagen einen genaueren Blick darauf werfen, wie sich die Lebensmittelbranche bereits in den ersten Wochen der Kontakteinschränkungen verändert hat. Wer die Krise nutzen konnte und wer nicht.

Was euch diese Woche sonst noch erwartet? Eine ganze Menge: