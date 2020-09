Liebe Leserin, lieber Leser,

wie schafft es der neue Online-Supermarkt Gorillas, in nicht einmal zehn Minuten seine Bestellungen auszuliefern? Eine Frage, die sich im Sommer vor allem tech-affine Leute im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg gestellt haben. Unsere Redakteurin Lisa hat sich mit den beiden Gründern unterhalten, um das Geheimnis des Startups herauszufinden.

Neue Tech-Wette: Was verbirgt sich hinter dem 10-Minuten-Lieferdienst Gorillas? Zwei Ex-Rockets haben in kurzer Zeit ein Hype-Startup kreiert. Die Kundschaft des Onlineshops ist noch überschaubar, aber Gorillas fährt bereits Hunderte Einkäufe täglich aus.

Worüber wir in dieser Woche sonst noch berichtet haben? Hier die wichtigsten Geschichten im Überblick:

6-Millionen-Bewertung für Erbsenmilch: In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ hat das Berliner Startup Vly um Kapital gebeten. Den Investoren hat der Milchersatz geschmeckt. Vly war mit den Angeboten aber nicht zufrieden:

Milch aus Erbsen: Ein DHDL-Startup, das es mit Oatly aufnehmen will Die Hafermilch von Oatly kennt inzwischen fast jeder. Aber es geht noch gesünder, glauben die Macher der veganen Milchalternative Vly. Ihre Rezeptur basiert auf Erbsen.

Millionen für Food-Startup von Uber-Managern: Vor zwei Jahren gründeten zwei Ex-Uber-Mitarbeiter eine Software, mit der Restaurants virtuelle Lieferküchen erstellen können. An solchen Ghost Restaurants arbeitet auch deren ehemaliger Arbeitgeber. Nun investierten Peter Thiel und andere Geldgeber umgerechnet etwa 17 Millionen Euro in Virtual Kitchen. Mehr dazu hier.

Delivery Hero sammelt 9 Millionen Euro von Mitarbeitern ein: Der Lieferdienst hat neue Aktien ausgegeben, die ausschließlich an ehemalige Kollegen, aktuelle Mitarbeiter und Unterstützer des Unternehmens verkauft wurden. Rund 88 Euro hat ein Wertpapier gekostet. An den Vorstand gingen keine Aktien. Rund 9,3 Millionen Euro hat Delivery Hero im Zuge dessen erhalten.

Atlantic-Food-Labs-Schützlinge starten eigenen VC: Maximilian Bade, Venture-Berater des Berliner Kapitalgebers, Raffael Wohlgensinger, Gründer des von Atlantic Food Labs inkubierten Käse-Startups Legendairy Foods sowie Karim Suhm, Gründer der Jobbörse Seven Lanes, starten den VC-Fonds K16 Ventures. Geld hat sich das Trio eigenen Angaben zufolge von Gründern und Experten besorgt, um in frühphasige Firmen zu investieren. Der Fokus liegt dabei auf synthetischer Biologie, Foodtech, Klima und New Work.

