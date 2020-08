Liebe Leserin, lieber Leser,

ab Montag wird die Aktie des Essenslieferdienstes Delivery Hero im Dax gehandelt. Das hat die Deutsche Börse in dieser Woche entschieden. Delivery Hero ist das erste Unternehmen aus der Startup-Szene, das den Sprung in den deutschen Leitindex geschafft hat. Aber auch der erste Dax-Neueinsteiger, der keine Gewinne schreibt. Wir haben uns angeschaut, was das für den Finanzmarkt und die Szene bedeutet:

Aufsteiger: Delivery Hero bringt frischen Wind in den Dax Die Deutsche Börse hat den Berliner Essenslieferdienst ins höchste Börsensegment befördert. Eine junge Tech-Firma im Dax, die zum Vorbild für andere Startups wird.

Empfiehl deinen Foodie-Freunden unseren Newsletter. Hier geht’s zur Anmeldung.

Worüber wir in dieser Woche sonst noch berichtet haben? Hier die wichtigsten Geschichten im Überblick:

Mushlabs bekommt Millionenfinanzierung: Mehr als zehn Millionen Euro hat das Berliner Startup für seine Fleischalternative in den vergangenen zwei Jahren bekommen. Nun plant Mushlabs den Marktstart und braucht Geld für die Massenproduktion:

Mushlabs: 8,7 Millionen Euro für Berliner Fleischersatz aus Pilzen Das Startup Mushlabs arbeitet an einem Prozess, der fermentierte Pilzsporen in eine Fleischalternative umwandeln soll. Um die Produktion anzukurbeln, gab es nun Geld.

Ein Käse-Influencer auf Youtube: In seinen Videos trinkt der Gründer des Onlineshops Crazy Cheese gern Champagner und macht Werbung für teuren Käse. Während des Lockdowns hat Roland Ludomirska innerhalb von neun Wochen über 20.000 Pakete verschickt:

Crazy Cheese: Wie ein extrovertierter Österreicher Käse als teures Lifestyleprodukt inszeniert Der 51-jährige Wiener Roland Ludomirska verkauft Luxus-Käse übers Internet. Schon bald will er außerdem weltweit 200 Stores eröffnet haben. Was ist seine Strategie?

Sechsstelliger Betrag für Spoontainable: Während der Corona-Krise hatte das Gründerinnenduo Amelie Vermeer und Julia Piechotta Schwierigkeiten, eine Anschlussfinanzierung zu bekommen. Nun sind das Family Office von Wedel und Frankfurt Equity Partner bei dem Heidelberger Startup eingestiegen, wie Spoontainable vermeldet. Vermeer und Piechotta verkaufen essbare Eislöffel, die beispielsweise aus Hafer- oder Kokosfasern bestehen.

Katjesgreenfood investiert in veganes Hundefutter: Der Berliner Food-VC ist neuerdings Gesellschafter von Vegdog, einem Münchner Startup, das pflanzliches und glutenfreies Tierfutter herstellt. Wie viel Katjesgreenfood investiert hat, gibt der Kapitalgeber auf Gründerszene-Nachfrage nicht bekannt. Vor zwei Jahren beteiligte sich Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ an Vegdog, ist laut einem Handelsregistereintrag aber im August wieder ausgestiegen.

Ryan Reynolds verkauft seine Ginmarke für 500 Millionen Euro: Der Spirituosenkonzern Diageo übernimmt die US-Marke Aviation Gin, deren prominentester Gesellschafter der Schauspieler Ryan Reynolds ist. Für den Deal soll Diageo etwa 500 Millionen Euro (610 Millionen Dollar) zahlen, schreibt Fooddive. Reynolds bleibt weiterhin Anteilseigner und Werbegesicht des Gins. Er ist vor zwei Jahren bei dem 13 Jahre alten Unternehmen eingestiegen.

170 Millionen Euro für Impossible Foods: Im Frühling bekam der US-Hersteller von veganen Burgern bereits eine knappe halbe Milliarde Euro (500 Millionen Dollar). Nun legen Investoren noch einmal nach und finanzieren den Beyond-Meat-Konkurrenten Impossible Foods laut Crunchbase mit 170 Millionen Euro (200 Millionen Dollar). Das Geld kommt unter anderem vom New Yorker Hedgefonds Coatue, der hierzulande auch an der Gastro-App Choco beteiligt ist.

Das war’s für diese Woche – am kommenden Freitag liest du wieder von uns!

PS: Möchtest du uns Feedback geben oder spannende Food-Unternehmen vorschlagen? Schreib uns an redaktion@gruenderszene.de.

Bild: Spoontainable