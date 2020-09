Liebe Leserin, lieber Leser,

es gibt Mehrwegsysteme für Kaffeebecher, warum nicht auch eins für Lunchboxen? Das Kölner Startup Vytal hat verschließbare Schüsseln aus dem wärmedämmenden Kunststoff Polypropylen entwickelt, die Cafés und Restaurants an ihre Kunden ausleihen können. Die bezahlen keinen Pfand dafür, sondern müssen die Schalen zurückbringen. Ansonsten berechnen ihnen die Gastrobetriebe zehn Euro:

Vytal: Seine Schüsseln sollen den Verpackungsmüll beim Abhol-Essen reduzieren To-Go-Essen hat in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen – zulasten der Umwelt. Das Startup Vytal will ein deutschlandweites System für Mehrwegschüsseln aufbauen.

Worüber wir in dieser Woche sonst noch berichtet haben? Hier die wichtigsten Geschichten im Überblick:

Talfahrt für die Delivery-Hero-Aktie: Studien zeigen, dass Dax-Neulinge in ihrem ersten Jahr erheblich an Wert verlieren. Auch die Kurve der Delivery-Hero-Aktie zeigte nach der ersten Woche nach unten:

Im Sinkflug: Fluch des Dax-Aufstiegs? So lief die erste Woche von Delivery Hero im Leitindex Am Montag wurde Delivery Hero in das höchste deutsche Börsensegment aufgenommen. Für viele Dax-Neulinge bedeutet der Aufstieg nichts Gutes.

Schweizer Lieferdienst erhält neun Millionen Euro: Der Online-Supermarkt Farmy hat für sein weiteres Wachstum eine Finanzierungsrunde über etwa neun Millionen Euro abgeschlossen. Angetrieben durch die Corona-Pandemie konnte das Liefer-Startup seinen Umsatz im ersten Halbjahr um 160 Prozent steigern. Mehr dazu hier.

Flaschenpost ändert Geschäftsmodell: Der Getränkelieferdienst aus Münster testet an seinem Heimatstandort einen neuen Service aus. Kunden können seit einigen Tagen auch ihren Wocheneinkauf über Flaschenpost bestellen. Das Startup hat sein Sortiment um etwa Waschpulver, Obst und TK-Pizza auf 2.000 Artikel verdoppelt und will weiterhin innerhalb von zwei Stunden ausliefern.

Shitstorm nach Oatly-Finanzierungsrunde: Mitte Juli hat der Hafermilchhersteller 175 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem vom New Yorker Private-Equity-Investor Blackstone. In seinem Portfolio hat der Investor aber auch eine Firma, die den Regenwald im Amazonas abholzt. Und der Chef ist bekennender Trump-Anhänger. Oatly-Fans kritisieren, dass der neue Anteilseigner nichts mit der Umweltpolitik des Milchanbieters zu tun hat und wollen die Produkte nun boykottieren, wie Business Insider schreibt. Das Unternehmen verteidigt sich in einem offenen Brief damit, dass Blackstone mit seinem Investment in ein nachhaltiges Produkt ein Vorbild für andere Private-Equity-Geldgeber werden könnte. Die Finanzierung solle demnach den Finanzmarkt aufrütteln, damit auch andere Umwelt-Startups davon profitieren.

Dr. Oetker übernimmt Deinetorte.de: Bereits vor zwei Jahren stieg der Konzern über eine Minderheitsbeteiligung in den Shop für Fototorten ein. Nun hat Dr. Oetker auch die Anteile der Gründer und damit das 2006 gegründete Unternehmen komplett aufgekauft. Wie hoch der Kaufpreis war, ist nicht bekannt. Die Kölner Internestor GmbH, die hinter Deinetorte.de steckt, ist in fünf Ländern aktiv und beschäftigt 80 Mitarbeiter. Das Gründerduo soll an Bord bleiben und den Onlineshop weiterführen.

