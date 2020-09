Liebe Leserin, lieber Leser,

online einkaufen geht immer schneller. Das Leipziger Startup Schnelle Sachen hat einen Lieferdienst aufgebaut, der Medikamente, Blumen und Lebensmittel innerhalb von zwei Stunden zum Kunden fährt. Der Clou: Die Firma hat keine eigenen Lagerhallen, sondern schickt ihre Mitarbeiter direkt in die Supermärkte:

Schnelle Sachen: Sie bringen das milliardenschwere Postmates-Konzept nach Deutschland Mitarbeiter kaufen bei Lidl oder Rewe ein und liefern die Artikel sofort nach Hause. Das verspricht das Startup Schnelle Sachen. Die Leipziger haben prominente US-Vorbilder.

Worüber wir in dieser Woche sonst noch berichtet haben? Hier die wichtigsten Geschichten im Überblick:

140 Millionen Euro für Infarm: Gründerszene berichtete bereits Ende Juni über die Finanzierung, nun ist es offiziell. Das Berliner Vertical-Farming-Startup hat den ersten Teil seiner Series C abgeschlossen. Allerdings fehlen der Firma noch etwa 30 Millionen Euro. Mehr dazu hier.

Deutscher VC investiert in dänisches Kaugummi-Startup: Oyster Bay steckt eine Million Euro in True Gum. Der plastikfreie Kaugummi aus Kopenhagen wird unter anderem in deutschen Drogeriemärkten verkauft. Nun soll das Produkt in weiteren Ländern in den Handel kommen. Mehr dazu hier.

Delivery Hero kauft in Südamerika ein: Das Berliner Dax-Unternehmen hat das lateinamerikanische Geschäft von Glovo für 230 Millionen Euro übernommen. Glovo ist ein Startup aus Barcelona, das Einkäufe und Restaurantessen weltweit ausliefert. Mehr dazu hier.

Lemonaid hat wieder im Stress mit den Behörden: Schon vor einem Jahr beanstandete der Hamburger Verbraucherschutz, dass Lemonaid zu wenig Zucker in seinen Getränken verwendet, um sich auch Limonade nennen zu dürfen. Das Startup bekam zwar Unterstützung von der Politik und konnte weitermachen wie gehabt, aber nun meldet sich das Verbraucherschutzamt aus Bonn zu Wort. Lemonaid müsse sich an die vorgegebenen Richtlinien halten, so die Behörde. Der Hamburger Getränkehersteller appelliert derweil an Ernährungsministerin Julia Klöckner, die Leitlinien zu überarbeiten, schreibt die Hamburger Morgenpost.

