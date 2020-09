Liebe Leserin, lieber Leser,

vor einem Monat kündigte Verena Hubertz an, ihr Rezepte-Startup Kitchen Stories verlassen zu wollen, um als SPD-Politikerin Karriere zu machen. Nun hat sie verraten, warum sie bei der kommenden Bundestagswahl ihren Heimatwahlkreis Trier vertreten möchte – und wie sie sich um Wirtschaftspolitik kümmern will, wenn ihr der Sprung in den Bundestag gelingt:

Verena Hubertz: Warum die Gründerin von Kitchen Stories in den Bundestag will Verena Hubertz möchte kommendes Jahr in den Bundestag. Die Unternehmerin kandidiert für die SPD in Rheinland-Pfalz. Ihr Ziel: mehr Startup-Spirit in die Politik bringen.

Empfiehl deinen Foodie-Freunden unseren Newsletter. Hier geht’s zur Anmeldung.

Worüber wir in dieser Woche sonst noch berichtet haben? Hier die wichtigsten Geschichten im Überblick:

Wie Koro mit Influencern Geld verdient: Das Nussmus-Startup gibt etwa 90 Prozent seiner Marketingkosten für Instagrammer aus. Über Youtube erreichen die Gründer hingegen kaum noch Käufer. Das Konzept scheint aufzugehen:

Dank Influencern: So macht Koro mit Nussmus 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr Ursprünglich verkaufte die Online-Drogerie Koro Waschmittel, dann schwenkte sie auf Super-Food um. Heute werben überwiegend Influencer auf Instagram für das Startup.

E-Games-Liga für Traktorfahrer: Bis zu drei Stunden täglich trainieren die Spieler am Computer. Sie fahren ihre Maschinen übers Feld, um die virtuelle Ernte einzuladen. Nach fünfzehn Minuten gewinnt das Team, das die meisten Ballen in sein Lager gebracht hat. Bis zu 100.000 Euro können für eine Gruppe winken:

Online Traktor fahren: Wie ein Landwirtschaftssimulator zum neuen E-Sport-Trend wird E-Sport mal anders: Mit Farming-Simulatoren fahren Spieler online Traktor – und zocken um sechsstellige Preisgelder. Dafür gibt es sogar eine eigene Liga.

Düsseldorfer Vegan-Startup Likemeat aufgekauft: Das US-Unternehmen Livekindly Collective, das mehrere Magazine und Marken zum Thema vegane Ernährung besitzt, hat bereits im Februar die Mehrheit an Likemeat übernommen. Nun hat Livekindly auch den Rest des Düsseldorfer Startups erworben. Likemeat produziert seit 2013 pflanzliche Fleischalternativen. Gründer Timo Recker schied bereits bei der letzten Runde aus der Geschäftsführung aus, bleibt aber weiterhin im Board von Livekindly.

PS: Möchtest du uns Feedback geben oder spannende Food-Unternehmen vorschlagen? Schreib uns an redaktion@gruenderszene.de.

Bild: Hinterhaus Productions / Getty Images