in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ haben Food-Startups wieder einmal abgesahnt. Yammbits, Fruchtsnacks in Kugelform, hat 100.000 Euro von Ralf Dümmel bekommen. Für das Investment gaben die Münchner 20 Prozent ab. Vytal aus Köln verleiht Mehrwegdosen für Gastronomen und hat von Georg Kofler 450.000 Euro erhalten. Im Gegenzug beteiligte sich Koflers Unternehmen Social Chain AG mit 12,5 Prozent an der Firma.

Vytal aus Köln: Dieser DHDL-Kandidat sagt dem Müllproblem beim Abhol-Essen den Kampf an To-Go-Essen hat in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen. Das Startup Vytal will ein System für Mehrwegschüsseln aufbauen. Ein Auftritt in der „Höhle der Löwen“ soll Geld bringen.

Worüber wir in dieser Woche sonst noch berichtet haben? Hier die wichtigsten Geschichten im Überblick:

Gorillas expandiert nach Köln: Seit Juni liefert der Berliner Online-Supermarkt Einkäufe innerhalb von zehn Minuten aus. In drei Bezirken in der Hauptstadt ist der Service bereits erhältlich. Nun sucht Gorillas Mitarbeiter für Köln, wie das Online-Magazin Exciting Commerce gesehen hat.

Neue Tech-Wette: Was verbirgt sich hinter dem 10-Minuten-Lieferdienst Gorillas? Zwei Ex-Rockets haben in kurzer Zeit ein Hype-Startup kreiert. Die Kundschaft des Onlineshops ist noch überschaubar, aber Gorillas fährt bereits Hunderte Einkäufe täglich aus.

Likemeat-Gründer investiert in neues Vegan-Startup: Im Februar gab Timo Recker die Mehrheit seines Düsseldorfer Startups Likemeat an das US-Unternehmen Livekindly Collective ab. Ähnlich wie Likemeat produziert nun auch sein neues Startup Next Gen Foods veganen Fleischersatz. Knapp zwei Millionen Euro investierte Recker zum Start in seine Firma, schreibt The Straits Times. Next Gen Foods baut Recker nun in Singapur auf.

48 Millionen Euro für Mosa Meat: Zuletzt hat etwa der Pharmakonzern Merck in das niederländische Food-Startup investiert. Mosa Meat entwickelt Burger aus künstlich herangezüchtetem Fleisch. Etwa 48 Millionen Euro (55 Millionen Dollar) bekam das sieben Jahre alte Startup nun in seiner Series B, angeführt von Blue Horizon Ventures aus Luxemburg.

Gründerszene Award 2020: Wir suchen das Startup des Jahres – schlagt eure Favoriten vor! Welches junge Unternehmen hat euch in den vergangenen Monaten so richtig begeistert? Nennt uns eure Favoriten für den Gründerszene Award 2020.

