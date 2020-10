Liebe Leserin, lieber Leser,

fast vier Millionen Mal wurde der Hashtag #intermittentfasting schon auf Instagram gesetzt. Nicht zuletzt über das soziale Netzwerk wurde diese Diätform bekannt, bei der man nur wenige Stunden am Tag essen darf und die restliche Zeit fasten muss. Eine Berliner App will dabei unterstützen: Fastic, so der Name der Anwendung, soll Nutzer bei der Diät begleiten und gibt ihnen Rezeptvorschläge. Jetzt hat das Startup ein Investment von fünf Millionen Euro erhalten, zahlreiche prominente Gründer haben sich daran beteiligt.

Worüber wir in dieser Woche sonst noch berichtet haben? Hier die wichtigsten Geschichten im Überblick:

Berliner Startup bringt US-Hype nach Deutschland: Alkoholisches Mineralwasser mit Fruchtgeschmack – das ist Hard Seltzer, ein Hype-Getränk aus den USA. Der Berliner Gründer Dominik Wojcik will den Drink jetzt in Deutschland bekannt machen. Die ersten Dosen seines Startups Fox stehen schon im Handel.

Tipps vom Einzelhandels-Guru: Zugegeben, TV-Löwe Ralf Dümmel ist nicht per se bekannt für Food-Investments. Doch tatsächlich gibt es in seinem Portfolio einige erfolgreiche Startups aus diesem Bereich, darunter Air Up mit seiner Aroma-Trinkflasche. Immer wieder schafft es Dümmel, Produkte von Jungunternehmern in die Supermärkte zu bringen. Für Gründerszene erklärt er, wie das gelingt.

Alle wollen Beyond Meat: Seit Anfang der Woche schießt die Aktie von Beyond Meat nach oben. Bei 141 Euro lag der Kurs am Montagmorgen, bis Donnerstag kletterte er auf 163 Euro. So teuer war die Aktie des US-Startups seit über einem Jahr nicht mehr. Grund für den Run auf das Wertpapier: Es kursiert das Gerücht, dass McDonalds in Großbritannien einen veganen Burger mit einem Pattie von Beyond Meat einführen will. Mehr dazu bei Onvista und Plantbasednews.org.

US-Unicorn Doordash liefert Essen ins Homeoffice: Der extrem erfolgreiche Essenslieferdienst Doordash hat sich etwas einfallen lassen für all die US-amerikanischen Firmen, deren Angestellte im Homeoffice ausharren. Sie können ihren Mitarbeitern den Team-Lunch jetzt direkt nach Hause schicken. Zu den ersten Nutzern zählt die Firma Zoom, die den Service nach eigenen Angaben nutzt, um Angestellten an Geburtstagen ein Dessert zukommen zu lassen. Details dazu hat Techcrunch.

Dich hat ein Food-Startup in den vergangenen Monaten besonders beeindruckt? Und es hat auch noch ein digitales Geschäftsmodell? Dann schlag es für den Gründerszene Award 2020 vor:

