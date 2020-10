Liebe Leserin, lieber Leser,

er hat eines der größten deutschen Food-Startups aufgebaut, doch viel ist über Niklas Östberg nicht bekannt. Unserer Redakteurin Hannah Scherkamp hat der Gründer von Delivery Hero erzählt, welche Kollegen er bewundert, was ihn motiviert und wie er mit trüben Gedanken umgeht:

Diese Tools nutzt das Gastro-Kassen-Startup: Personio, Slack und Salesforce. Orderbird-Gründer Jakob Schreyer erzählt, auf welche Softwares seine Firma für interne Prozesse vertraut:

Die Heycater-Gründerin übers Scheitern: Ihre vier engsten Mitarbeiter hätten ihr ein Ultimatum gestellt, schreibt Therese Köhler. Durch die Anspannungen in ihrer Firma platzte eine Finanzierung. Und auch privat gab es parallel mehr Tief- als Höhepunkte:

34 Millionen Euro für Kochboxen-Anbieter: Marley Spoon beschafft sich an der Börse neues Geld. Der ideale Zeitpunkt, denn die Aktie befindet sich gerade auf einem Allzeithoch:

Startup-Kampagne gegen Ernährungsministerin: Der Leipziger Schokoriegel-Anbieter Nucao versucht mit einer breit angelegten Kampagne, die Aufmerksamkeit von Julia Klöckner zu erhalten. Mit riesigen Plakaten und Social-Media-Posts will das Startup einen Diskurs zu den Themen Zuckersteuer und Einweg-Plastik entfachen. Hunderte Instagram-Kommentare von Nucao-Fans hat das PR-Team der Ernährungsministerin bereits gelöscht. Ein Gespräch lehnt das Ministerium nach Angaben des Startups ab.

Hellofresh hebt Jahresprognose an: Nachdem der Marley-Spoon-Konkurrent seine Quartalszahlen veröffentlicht hat, hebt auch das Wertpapier ab. Der Umsatz soll für 2020 zwischen 95 und 105 Prozent zulegen, das Ebitda um 11,25 bis 12,75 Prozent.

Tengelmann Ventures baut Startup-Geschäft um: Bisher kümmerte sich in dem Lebensmittelkonzern ein eigener VC-Arm um die Beteiligungen. Nun soll das Startup-Portfolio in die Dach-Holding des Konzerns Tengelmann Twenty-One eingegliedert werden, wie die Lebensmittel Zeitung schreibt. Der Umbau im Unternehmen bedeute allerdings nicht, dass es keine Investments mehr geben soll.

10-Minuten-Supermarkt geht nach Amsterdam: Erst in der vergangenen Woche hat das Berliner Startup Gorillas einen weiteren Bezirk in der Hauptstadt für Kunden freigeschalten. Für Köln sucht der Lieferdienst bereits Personal. Nun möchte Gorillas laut Stellenanzeigen auch Mitarbeiter in Amsterdam einstellen. Damit wäre die niederländische Großstadt der erste internationale Markt.

