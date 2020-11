Liebe Leserin, lieber Leser,

News aus der Wirtschaftswelt kommen für gewöhnlich nicht sonntags. Anders war es bei Flaschenpost: Am Wochenende wurde bekannt, dass der Getränke-Lieferdienst den Exit an Dr. Oetker geschafft hat. Überraschend ist dabei vor allem der Kaufpreis. Von bis zu einer Milliarde Euro ist in Medienberichten die Rede. Unsere Redakteurinnen Lisa und Pauline haben die spannendsten Infos zum Deal noch einmal zusammengetragen:



FAQ: Die 6 wichtigsten Fragen und Antworten nach dem Flaschenpost-Exit Die Oetker-Gruppe hat das Liefer-Startup gekauft. Wer steckt hinter der jungen Firma? Wer finanzierte sie bisher? Und wie verdient sie ihr Geld?

Worüber wir in dieser Woche sonst noch berichtet haben? Hier die wichtigsten Geschichten im Überblick.

Mehr über den Mega-Exit: Ein Getränkehändler schafft einen der größten Deals des Jahres – das sagt wenig Gutes über Deutschland als Tech-Standort aus… Nun, manch einer mag das so sehen, unser Redakteur Georg ist anderer Meinung. Der Flaschenpost-Exit ist ein gutes Zeichen, findet er:



Flaschenpost-Exit: Deutschland braucht kein neues Facebook Mit dem Verkauf an Dr. Oetker könnte Flaschenpost zum neuen Super-Einhorn werden. Und das ganz ohne Buzzwords. Darf so eine Firma überhaupt in der Szene gefeiert werden?

Unsere Kollegin Hannah warf indes einen näheren Blick auf den Flaschenpost-Gründer. Wer ist Dieter Büchl, der Mann hinter dem Millionen-Startup? Hier erfahrt ihr es:



Dieter Büchl: Wie der Flaschenpost-Gründer mit Bier und Cola zum Selfmade-Millionär wurde Über die Anfänge von Flaschenpost und seinen Gründer ist bisher nur wenig bekannt. Wer ist Dieter Büchl, der gerade einen der spektakulärsten Exits der vergangenen Jahre hingelegt hat?

Food-Geld von einem Rennfahrer: Das Startup Nu Company verkauft Riegel aus gesunden Zutaten und machte zuletzt mit einer Kampagne gegen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf sich aufmerksam. Jetzt zogen die Leipziger ein Millioneninvestment an Land, wie wir exklusiv erfahren haben.



Exklusiv: Nico Rosberg investiert in Leipziger Schokoriegel-Startup Über vier Jahre hat The Nu Company sein Geschäft mit Ersparnissen aufgebaut, Millionenumsätze erreicht. Für eine Politkampagne benötigt das Food-Startup nun Geld.

Einblick in das Gorillas-Modell: Das junge Berliner Startup Gorillas ist als Zehn-Minuten-Lieferdienst bekannt. In diesem Tempo bringt das Team Supermarkt-Lebensmittel zu seinen Kunden. Hat das Konzept Chancen auf Profitabilität? Redakteurin Lisa hat recherchiert – und rechnet es euch vor:



Geschäftsmodell: Wie verdient der 10-Minuten-Lieferdienst Gorillas Geld? Experten glauben, dass Liefer-Startups kaum profitabel werden können. Gorillas lässt sich davon nicht beirren. So könnte die junge Berliner Firma trotzdem Cash machen.

Gründerin wagt sich an Amazon-Go-Kopie: Einkaufen im Supermarkt läuft immer noch wie vor Jahrzehnten: Produkte nehmen, aufs Kassenband legen, vom Kassierer abscannen lassen und bezahlen. Mithilfe neuer Technologien ginge das eigentlich viel effizienter – ganz ohne Kasse und Personal. Amazon Go hat es vorgemacht, die Berliner Gründerin Trinh Le-Fiedler will mit ihrem Startup Nomitri nachziehen. Unser Porträt:



Fokus auf Datenschutz : Dieses Startup will Supermarktkassen überflüssig machen In den USA hat Amazon mit seinen Go-Supermärkten gezeigt, dass lange Kassenschlangen nicht sein müssen. Ein Berliner Startup will das Konzept nach Deutschland bringen.

Hellofresh wächst und wächst: Corona zwingt uns alle, öfter zuhause zu kochen. Gut für Hellofresh: Der Kochboxenversender vermeldet seit der Pandemie eine Rekordzahl nach der anderen. Im dritten Quartal 2020 stieg der Umsatz der Berliner Firma um weitere 120 Prozent auf fast eine Milliarde Euro.

