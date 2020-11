Liebe Leserin, lieber Leser,

die Augsburger Gibisch-Brüder und ihr Startup Little Lunch sind vor allem durch die TV-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannt geworden. Wusstet ihr, dass die Gründer bei ihrem Pitch damals gar nicht ihre eigenen Suppen vorgestellt, sondern extra einen Koch engagiert haben? Die Prototypen sollen überhaupt nicht geschmeckt haben, weswegen Little Lunch etwas geschummelt hat. Ein voller Erfolg wurde das Startup trotzdem. Vor einem Monat schafften die Brüder den Exit. Die DHDL-Geschichte und viele weitere spannende Storys hat Daniel Gibisch unserer Redakteurin Pauline im Podcast erzählt:

Little Lunch: „Unsere ersten Suppen haben richtig scheiße geschmeckt“ Mit Bio-Suppen im Glas setzen die Brüder Daniel und Denis Gibisch Millionen um. Jetzt, sechs Jahre nach dem Start, verkaufen sie ihre Firma. Hier hört ihr, wie alles anfing.

Worüber wir in dieser Woche sonst noch berichtet haben? Hier die wichtigsten Geschichten im Überblick.

Die Corona-Krise stürzte Maister in die Pleite: Die Berliner haben Grillkohle aus Maisresten entwickelt. Der zugesagte Deal in der Österreicher Pitch-Show „2 Minuten, 2 Millionen“ platzte und die Reserven hielten nicht lange, um auch den Umsatzeinbruch finanzieren zu können.



Exklusiv: Gefeiertes Maiskohle-Startup ist insolvent Maister verkaufte Maiskolben als Ersatz für Grillkohle. Die Juroren einer Österreicher Startup-Show waren begeistert. Der Deal platzte aber und führte zur Insolvenz.

Miese Arbeitsbedingungen bei Food-Unicorns: Der Getränkelieferdienst Flaschenpost ging gerade für angeblich eine Milliarde Euro an den Mittelständler Dr. Oetker. Bei den Fahrern und Logistikern ist die Feierlaune eher verhalten, sie wurden stets mies behandelt. Und auch nach dem Deal wird sich kaum etwas ändern, wie es derzeit aussieht.



SWR-Bericht: Flaschenpost und Durstexpress sollen Mitarbeiter massiv unter Druck gesetzt haben In einem Bericht des SWR sprechen Mitarbeiter von Flaschenpost und Durstexpress über ein „Klima der Angst“, schlechte Bezahlung und die Verhinderung von Betriebsräten.

Ähnlich schlecht sind die Bedingungen beim Essensportal Lieferando. Beispielsweise dürfen Kuriere während des Lockdowns nicht die Toiletten der Restaurants benutzen. Lieferando weist die Vorwürfe von sich. Der Betriebsrat scheitert bislang mit Beschwerden.



Liefern im Lockdown: Lieferando wird sein Toilettenproblem nicht los Der Lockdown führt offenbar dazu, dass Lieferando-Fahrer kein WC nutzen können, weil Restaurants ihnen den Zutritt verwehren. Ein Missstand, der eigentlich schon seit April bekannt ist.

Diätbier-Startup mit neuen Investoren: Joybräu aus Hamburg hat eine siebenstellige Summe eingesammelt. Die Investoren haben die Brauerei mit einem Betrag im oberen einstelligen Millionenbereich bewertet. Mehr dazu hier.

Niklas Östberg macht Cash mit Aktien: Der Gründer von Delivery Hero hat Aktien seines Lieferdienstes im Wert von rund sieben Millionen Euro verkauft, wie das Handelsblatt schreibt. Die Anteile hat Östberg am vergangenen Freitag abgegeben, noch vor dem Kursrutsch am Dienstag. Viele sogenannte Stay-at-Home-Aktien verloren nach der Erfolgsmeldung des Impfstoffherstellers Biontech diese Woche an Wert – so auch Delivery Hero.

Beyond Meat leidet unter Corona-Krise: Am Montagabend veröffentlichte der Hersteller von veganem Fleischersatz seine aktuellen Geschäftszahlen. Das Wachstum fiel im dritten Quartal geringer aus als erwartet, schreibt ARD. Statt prognostizierten 132 Millionen Dollar setzte Beyond Meat nur 94 Millionen Dollar um. Obendrein verkündete McDonald’s, einen eigenen veganen Burger auf den Markt zu bringen, anstatt den Bratling von Beyond Meat zu verkaufen. Die beiden Meldungen ließen die Aktie des US-Unternehmens um 28 Prozent einsacken.

Bild: Little Lunch