mit Bio-Suppen im Glas will das Augsburger Startup Little Lunch in diesem Jahr 16 Millionen Euro Umsatz erzielen. Die Gibisch-Brüder gehören zu den erfolgreichsten Gründern, die aus der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ hervorgegangen sind. Nun haben sie ihre Firma an einen Bio-Lebensmittelhersteller verkauft, wie Gründerszene exklusiv berichtete – schätzungsweise für einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbetrag:

Worüber wir in dieser Woche sonst noch berichtet haben? Hier die wichtigsten Geschichten im Überblick.

Bloodhound-Gang-Bassist Evil Jared geht unter die Gründer: Die Rockband des US-Amerikaners fiel Anfang der 2000er mit provokanten Songs und Bühnenauftritten auf. Künftig will Evil Jared Hasselhoff sein Geld aber nicht mehr mit Musik, sondern seinem neuem Startup Hangover Control verdienen:

Finanzierungsrunde für Lieferservice: Smunch liefert Mittagessen verschiedener Restaurants ins Büro. Weil fast alle Firmen ins Homeoffice gegangen sind, war das Geschäftsmodell im Frühjahr hinfällig. Nun soll ein Investment helfen:

Lukasz Gadowski steigt bei Foodora-Konkurrent ein: Seit August fährt das finnische Startup Wolt in Berlin Restaurant-Essen aus. Nun bekommt es finanzielle Hilfe von einem Lieferservice-Experten:

Lieferando lieferte im dritten Quartal mehr aus: Mehr als 28 Millionen Bestellungen hat der Lieferdienst von Juli bis September in Deutschland ausgefahren, etwa 47 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2019. Auf globaler Ebene war das Wachstum im dritten Quartal ähnlich hoch. Obendrein haben die Gesellschafter von Just Eat Takeaway in einer außerordentlichen Hauptversammlung der Übernahme von Grubhub zugestimmt.

Online-Hofladen Frischepost erweitert Geschäftsmodell: Nachdem der Bio-Lieferdienst in diesem Jahr stark expandiert ist, wagt sich Frischepost an ein neues Produkt: Lunch-Kühlschränke für Büros. Das schreibt das Hamburger Abendblatt (€). Die Idee dahinter ist eine kontaktlose Kantine. Der Kochboxen-Anbieter Hellofresh hat vor drei Jahren bereits ein solches Gerät auf den Markt gebracht.

