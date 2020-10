Liebe Leserin, lieber Leser,

eigentlich erfahren Online-Supermärkte während der Corona-Pandemie – und vor allem der derzeitigen zweiten Welle – einen Boom. Das Münchner Startup Getnow musste allerdings in dieser Woche Insolvenz anmelden, wie unsere Redakteurin Pauline herausgefunden hat. Ein Grund ist, dass einer der Hauptinvestoren ISM Capital zahlungsunfähig ist. Was der verschwundene Wirecard-Manager Jan Marsalek damit zu tun hat:

Zahlungsprobleme: Supermarkt-Startup Getnow ist tagelang offline – und beantragt nun Insolvenz Getnow steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der Onlineshop der Münchner Firma ist offline, ein wichtiger Investor steht ebenfalls vor der Pleite.

Worüber wir in dieser Woche sonst noch berichtet haben? Hier die wichtigsten Geschichten im Überblick.

Was Food-Gründer in ihrer Freizeit lesen: Verena Hubertz hat gerade ihr Rezepte-Startup Kitchen Stories verlassen, um für die SPD zu kandidieren. Von daher empfiehlt sie sowohl Bücher für werdende Unternehmer als auch Geschichten, die ihre politischen Ansichten geprägt haben:

Lesestoff: 5 Lieblingsbücher von Kitchen-Stories-Gründerin Verena Hubertz Bücher lesen wir fast alle, aber welche helfen Unternehmerinnen und Unternehmern wirklich weiter? Wir haben bei erfolgreichen Szeneköpfen nachgefragt. Heute an der Reihe: Verena Hubertz.

Delivery Hero verdoppelt Umsatz: Der Lieferdienst konnte seine Einnahmen im dritten Quartal um 99 Prozent auf 776 Millionen Euro steigern. Firmenchef Niklas Östberg sprach von einem „weiteren Rekord“. In dem Zuge hat Delivery Hero auch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Mehr dazu hier.

Frischepost bekommt Investment für Berliner Markt: Seit dieser Woche ist der Online-Hofmarkt aus Hamburg auch in der Hauptstadt aktiv. Frischepost hat dafür eine extra Firma gegründet, die zum Start ein sechsstelliges Investment von Matthias von Bechtolsheim, Mitgründer der Kreativagentur Heimat, Cherry-Partner Julian Dames und Lia Grünhage, Ex-Amorelie-CMO sowie Chefin von Avery Fertility, bekommen hat. Das Berliner Geschäft führen nicht die Frischepost-Gründerinnen, sondern Sophia Wessling und Jan Loss. Wessling war zuvor Marketing-Chefin bei Lesara, Loss hat unter anderem die Berliner Limonadenmarke Oui Schorle aufgebaut.

Marley Spoon ernennt neue Finanzchefin: Nachdem der langjährige CFO Julian Lange im August bekannt gab, das Kochboxen-Startup Ende des Jahres zu verlassen, ist seine Nachfolge nun festgelegt: Jennifer Bernstein. Bernstein arbeitete zwölf Jahre beim Getränkekonzern Pepsico, zuletzt als CFO für Europa und Subsahara-Afrika.

Edeka will Beteiligung an Picnic ausbauen: Bislang gehören dem Handelskonzern 35 Prozent des deutschen Ablegers und zehn Prozent der Mutterfirma. Nun will Edeka seine Anteile an dem niederländischen Online-Supermarkt erweitern, wie die Lebensmittel Zeitung schreibt. Demnach wolle Edeka weitere 100 Millionen Euro in die globale Marke Picnic stecken, um künftig 20 Prozent an dem Lieferdienst zu halten.

