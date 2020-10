Auf der Website von Getnow drehen sich seit Tagen zwei Zahnräder. „Wartungsarbeiten“ steht darüber. Der Onlineshop des Startups, in dem Kundinnen und Kunden Lebensmittel von Metro bestellen konnten: nicht mehr verfügbar.

Via Facebook beschweren sich Nutzer bei Getnow. Viele berichten, sie hätten in den vergangenen Tagen E-Mails erhalten mit dem Hinweis, ihre Bestellung sei „aufgrund einer technischen Störung“ storniert worden. Leider sei auch eine Nachlieferung nicht möglich.

Was ist los bei dem millionenfinanzierten Startup? Auf mehrere Nachfragen von Gründerszene reagierte das Management um CEO Sebastian Wiese nicht. Doch seit Montagnachmittag ist klar: Getnow steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten. Das junge Unternehmen hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, wie aus dem Insolvenzregister hervorgeht. Grund für die Zahlungsprobleme sei eine gescheiterte Finanzierungsrunde, sagte der zuständige Rechtsanwalt gegenüber der Lebensmittel Zeitung.

Investor mit Verbindungen zum Fall Wirecard ebenfalls vor dem Aus

Erst vergangenen Donnerstag hatte ein großer Investor von Getnow einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Der Kapitalgeber heißt IMS Capital, sitzt in Berlin und hält 39 Prozent der Anteile an Getnow. Er tauchte medial zuletzt in Verbindung mit dem Betrugsfall Wirecard auf. Unter anderem war IMS Capital Mieter einer Villa, in der der verschwundene Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek lebte, berichtet die FAZ.

Auch Getnow hatte mit Wirecard zu tun. Das Supermarkt-Startup kooperierte mit dem Zahlungsdienstleister, erhielt im Mai 2019 sogar einen Kredit von ihm. Jan Marsalek soll Getnow zudem bei der Investorensuche geholfen haben, schreibt das Manager Magazin. Die Verbindung soll IMS-Capital-Chef Aleksandar Vucak hergestellt haben.

Es war wohl nicht das einzige Mal, dass IMS-Capital-Chef Vucak Getnow mit wichtigen Unternehmern zusammenbrachte. Das berichtet ein ehemaliger leitender Angestellter des Startups. „Sie (IMS, d.Red) haben die Kontakte für uns gemacht“, sagt er im Gespräch mit Gründerszene. Insofern überrascht es nicht, dass Getnow seine Website genau an dem Tag in den Wartungsmodus versetzte, als der wichtige Teilhaber IMS Capital seinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellte.

Zuletzt angeblich 100.000 Kundinnen und Kunden bei Getnow

Getnow wurde 2015 von Marc Funk und Alexander Emming in Berlin gegründet. Die beiden sind inzwischen operativ ausgestiegen, seitdem wechselte die Geschäftsführung häufig. Derzeit hat Sebastian Wiese den CEO-Posten inne, er war 2018 als Technikchef zu Getnow gekommen.

Auf seiner Plattform bot das Startup Lebensmittel von Metro an. Getnow-Mitarbeiter kauften die Ware in den Läden ein und schickten sie per DHL an ihre Kunden. Der Vorteil dieses Systems liege darin, dass Getnow „weder Lager noch Lieferflotte“ unterhalten müsse, ließ sich CEO Wiese im Mai zitieren. Damals sprach er von 100.000 Kundinnen und Kunden und einem durchschnittlichen Warenkorbwert von 100 Euro. Zuletzt hatte Getnow versucht, zur Plattform zu werden, auf der viele verschiedene Lebensmittelhändler ihre Ware verkaufen können. Zudem entwickelte das Startup eine White-Label-Lösung für Globus. Darüber können Kunden Produkte online einkaufen und in einem Globus-Geschäft abholen.

Wie es nun bei Getnow weitergeht, war zunächst unklar. Der Lebensmittelkonzern Metro, von dem Getnow die Produkte bezog, wollte sich auf Nachfrage nicht zur derzeitigen Situation bei dem Startup äußern. Inzwischen (Montag, 17:05 Uhr) hat Getnow allerdings eine Pressemitteilung verschickt. Darin heißt es, man suche „nach Investoren für die Fortführung des Betriebs mit insgesamt über 130 Mitarbeitern an sieben Standorten“.



