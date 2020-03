Das Berliner Startup Hellofresh steigt in den MDax auf, wie die Deutsche Börse Mittwochnacht vermeldete. Experten hätten zwar über einen baldigen Aufstieg spekuliert, aber nicht so schnell, schreibt die Dpa. Der Kochboxen-Versender geht am 23. März aus dem SDax in das nächsthöhere Börsensegment über, wo bereits Rocket Internet, Zalando und Delivery Hero gelistet sind. Der MDax besteht aus 60 mittelgroßen Firmen, deren Marktkapitalisierung und Börsenumsatz relevant genug sind, um perspektivisch zu den 30 Dax-Firmen gehören zu können.

Die Deutsche Börse überprüft vierteljährlich die Zusammensetzung der Indizes und tauscht die Hellofresh-Aktie in einem sogenannten Fast-Exit-Verfahren durch das Papier des britischen Chipherstellers Dialog Semiconductor aus. Einen Grund nennt die Aktiengesellschaft nicht. In der Regel werden solche spontanen Abgänge durch schlechte Werte gerechtfertigt, was bei Dialog Semiconductor nicht zutrifft. Experten glauben daher, dass die Firma aufgrund des Brexits aus dem MDax geworfen wird.

Hellofresh ist im November 2017 bei einem Ausgabepreis von 10,25 Euro an die Börse gegangen. Im Juni 2018 wurde das Wertpapier in den Sdax befördert. Nach der Aufstiegsmeldung befand sich die Aktie am Donnerstagvormittag auf einem Allzeithoch von 27,85 Euro. Momentan ist das Berliner Startup am Börsenmarkt mehr als vier Milliarden Euro wert.

Bild: Hellofresh