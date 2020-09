Pflanzlicher Milchersatz liegt im Trend. Das zeigen allein die Suchanfragen bei Google: Laut des Analysedienstes SEMrush wurde der Begriff „Hafermilch“ im vergangenen Jahr erstmals genauso häufig gesucht wie klassische Kuhmilch. Im Jahresdurchschnitt 2019 stiegen die Google-Suchen nach Hafermilch im Vergleich zum Jahr 2016 sogar um 230 Prozent.

Davon profitieren will nun auch das junge Berliner Startup Vly. Seine Mission trägt das Unternehmen schon im Namen – denn der steht für vegane Milchersatzprodukte, die Verbraucher „zum Fliegen bringen“ sollen. Ein mutiges Wortspiel für ein augenscheinlich wenig spektakuläres Produkt: Vly verkauft Erbsenmilch.

„Milchindustrie hat nichts mehr damit zu tun, was Konsumenten wollen“

Dahinter steckt laut den Gründern allerdings echte Wissenschaft. Zwei Jahre lang haben der Lebensmitteltechnologe Moritz Braunwarth, der Ernährungsberater Nicolas Hartmann und der Jurist Niklas Kattner gemeinsam an der Technischen Universität Berlin an der Rezeptur geforscht. Herausgekommen ist eine Milchalternative aus natürlichen Zutaten wie Erbsenproteinen, Rapsöl, Reis und Wasser. Angeboten wird die Veganer-Milch aktuell in drei Sorten, jede davon in modernem Verpackungdesign mit dezenten Farben und kecken Sprüchen. „Als leidenschaftliche Veganer war es uns klar, dass industrielle Massentierhaltung keine Zukunft hat“, sagt Vly-Mitgründer Nicolas Hartmann zu Gründerszene. „Die riesige Milchindustrie hat nichts mehr damit zu tun, was die Konsumenten heute wollen und es ist Zeit für neue Innovationen.“

Eine ähnliche Strategie fahren etablierte Milchersatz-Anbieter schon länger. Vor allem der schwedische Hafermilch-Pionier Oatly hat in den vergangenen Jahren viele Fans gewonnen, nachdem etwa provokant die deutlich geringeren CO2-Werte auf den Verpackungen abgedruckt wurden. Haben sich die Vly-Gründer hier inspirieren lassen?

Vly will keine Oatly-Kopie sein

„Wir sind Oatly sehr dankbar, was sie in der Anfangsphase etwa mit der ‚It’s like milk but made for humans‘-Kampagne für den Wandel von Kuhmilch zu Pflanzenmilch getan haben“, sagt Hartmann zu Gründerszene. Eine bloße Kopie sei die Vly-Milch jedoch nicht. „Unsere Nährwerte übertreffen die anderer Alternativen“, erklärt Hartmann. Erbsen seien von Natur aus sehr proteinreich und deutlich zuckerärmer als vergleichbare Milchalternativen aus Hafer. Auch bei der Konsistenz sieht er Vorteile, denn diese sei weniger wässrig als Konkurrenzprodukte. Fast schon „cremig“, wie Hartmann betont.

Die Verkaufszahlen sprechen für ihn und seine Mitgründer. Anfang 2020 gestartet, soll der Umsatz in diesem Jahr bereits im „siebenstelligen Bereich“ liegen. Vly könnte bereits profitabel arbeiten, alle Einnahmen würden jedoch direkt in die Entwicklung neuer Produkte und ins Marketing investiert. Neben klassischer Google-Werbung setzt das eigenfinanzierte Startup dabei in erster Linie auf Instagram.

Im nächsten Schritt wollen die Vly-Macher nun auch einen Investor an Bord holen. Dafür hoffen sie auf einen Deal in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“, der die vegane Milch mit über sechs Millionen Euro bewerten soll. Ihr Angebot: 500.000 Euro für acht Prozent der Unternehmensanteile.



Bild: Vly