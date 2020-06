Bewaldete Berghänge und ein Kloster rahmen das Sauerland-Städtchen Meschede ein. Auf der Straße des nordrhein-westfälischen Städtchens wird man gegrüßt. Im Umland der Stadt leben rund 30.000 Menschen. Als Ende September 2019 ein 15-köpfiges Filmteam aus New York anreiste, um Christian Schulte in seinem Hofladen zu besuchen, war das eine Sensation. Drei Tage lang musste er für eine Werbekampagne der Facebook-Tochter Whatsapp vor der Kamera posieren. Wirklich Spaß gemacht habe es nicht, Dutzende Male den gleichen Satz zu wiederholen, sagt Schulte. Schließlich gebe es einen Haufen anderer Dinge anzupacken.

Dieser Artikel erschien im Rahmen der Gründerszene-Awards am 20. Dezember 2019 in einer längeren Version und ist anlässlich unseres Schwerpunkts aktualisiert worden: Die Deutschen essen weniger Fleisch und greifen vermehrt zu regionalen Produkten, so eine aktuelle Umfrage des Ernährungsministeriums. Startups haben diesen Trend schon länger erkannt. Sie verschicken frische Lebensmittel aus dem Umland, entwickeln Essen im Labor und verkaufen vegane Alternativen. Und was kommt als Nächstes? Dieser Frage geht die Gründerszene-Redaktion in dieser Woche nach.

Schulte wollte 2015 eigentlich nur eine Online-Plattform für regionale Lebensmittel und Selbstgemachtes aus dem Sauerland schaffen und in der eigenen Region bleiben. Mittlerweile kümmert er sich zusammen mit seinen 15 Mitarbeitern um den eigenen Onlineshop, drei stationäre Läden, die gesamte Logistik, das Webdesign und Marketing für Einzelhändler – und hat 2020 noch den Online-Lieferdienst Hofladen-Bayern.de mit aufgebaut. Zudem stehe eine weitere Kooperation mit einem großen Partner an, sagt Schulte gegenüber Gründerszene. Namen könne er jetzt noch nicht nennen. Nur so viel: Es geht um eine Franchise-Partnerschaft.

Das Virus hat das Geschäft auf den Kopf gestellt

Corona hat vieles verändert. Die Läden blieben leer, während das Online-Geschäft weiter anzog. Diese Erfahrung hat auch Schulte gemacht. „Wir haben weder verloren noch gewonnen“, sagt er. Die stationären Läden seien nur eingeschränkt offen gewesen, wirklich gelohnt habe es sich nicht, so Schulte. Dafür seien die Online-Bestellungen durch die Decke gegangen. „Beim Online-Geschäft haben wir uns mehr als verdoppelt.“ Jetzt gehe es darum, die Neukunden zu behalten. Dafür habe Schulte und sein Team auch ungewöhnliche Mühen auf sich genommen: „Wir hatten plötzlich sehr viele Anrufe, vor allem von älteren Menschen, denen wir bei der Online-Bestellung helfen mussten, weil sie noch keine Erfahrung damit hatten.“ Die Bestellungen kommen laut dem Startup nun auch immer häufiger von außerhalb der Sauerland-Region.

Corona hin oder her – für den Chef und sein Team bleibt weiterhin viel zu tun. Kurzarbeit und Entlassungen habe es nicht gegeben, da durch die vielen Online-Bestellungen genug zu tun gewesen sei. Schulte plant bereits, mit Blick auf das Ende der Corona-Zeit, einen weiteren stationären Laden im Touristen- und Skigebiet Winterberg zu eröffnen.

15 Jahre Erfahrung beim Discounter

Auch mal sieben Tage die Woche zu arbeiten sei für ihn kein Problem, eher das Beste, was ihm hätte passieren können, sagt Schulte. Die meisten seiner Angestellten seien Freunde. Urlaub, Feierabend – alles flexibel, sagt er. Aufgebaut wurde Hofladen-Sauerland.de aus eigener Tasche: mit 500 Euro und seinen rudimentären Webdesign-Kenntnissen.

Die ersten zwei Jahre hat Schulte aufs Gehalt verzichtet. Als Vertriebsleiter bei einem großen Discounter habe er die Jahre zuvor ausreichend Geld verdient. Nach 15 Jahren beim Discounter wisse man, wie und wo man sparen könne. „Wenn wir eine Materialbestellung gemacht haben und zehn Kugelschreiber brauchten, dann kam aus der Zentrale ein Anruf, ob nicht auch die Minen ausreichen würden.“ Heute verkauft er Waren im hochpreisigen Segment.

Im Laden zeigt Schulte stolz die selbstgemachten Liköre, Marmeladen und Wurstwaren oder handgefertigte Schlüsselanhänger, Fan-Tassen und Schnitzereien aus der Region. Überall stehen Sauerland-Schilder. „Der stationäre Handel wird nie aussterben“, sagt er. „Es wird aber, wie schon geschehen, weiterhin starke Verschiebungen geben.“ Und genau darin sieht er seine Chance.

Mit Plusminusnull weiter expandieren

Der Laden in Meschede ist zusammen mit dem örtlichen Kloster aufgebaut worden. Geld verdient wird nicht nur mit dem Endkunden, sondern auch damit, dass Schulte regionalen Produzenten und Händlern hilft, ihre Waren in die Geschäfte und online auf die Plattformen zu bekommen.

Dafür nutzt er Kontakte zu Supermärkten oder baut mit seinem Team Websites, etwa für eine regionale Metzgerei – natürlich mit Anbindung an seinen Shop. Bisher sei der Umsatz jedes Jahr verdoppelt worden, so der Gründer. Die Bilanz aus dem Jahr 2018: dreistelliges Minus. Darüber kann Schulte nur schmunzeln: „Wir sind wahrscheinlich das einzige Lebensmittelunternehmen im Onlinegeschäft, das wirtschaftlich ist.“

An seiner Seite hat Schulte einige Gesellschafter. Es sind keine namhaften Business Angels, sondern eine Marketing-Agentur und Unternehmer aus der Region. Es gehe ihm nicht darum, einen Exit hinzulegen. „Es muss passen. Ich bin natürlich offen für Gespräche mit strategischen Partnern. Ich erlaube mir aber den Luxus auch nein sagen zu können“, so der Gründer. Immer mehr Startups und Supermärkte setzen mittlerweile auf die Auslieferung von regionalen Lebensmitteln. Unter anderem das Startup Frischepost. Schulte ist zuversichtlich, dass er die bessere Logistik und mehr Erfahrung mitbringt.

Best Practice für Whatsapp-Business

„Die Händler schicken uns ein Regalbild und lösen damit die Bestellung aus.“ Geordert wird per Whatsapp – der Dienst kann sowohl von Händlern als auch von Kunden genutzt werden. Letztere sagen dann aber einfach per Messenger, was sie zugeschickt haben wollen. Damit ist Schulte weltweit Vorreiter für eine ländliche Region. Das ist der Grund, weshalb Whatsapp-Eigentümer Facebook bei ihm anklopfte und eine aufwendige Filmproduktion für ein Best-Practice-Beispiel für den Blog des Messengerdienstes in Auftrag gab.

Bild: Marco Weimer für Gründerszene