Würdet ihr einen Waschbären essen? Eine heikle Frage, steht die Art hierzulande doch nicht auf unserem üblichen Speisezettel. In Deutschland waren Waschbären lange Zeit nicht einmal heimisch. Erst als in den 1920er Jahren Waschbär-Pelz in Mode kam, konnten sich ausgesetzte oder aus Pelz-Farmen entflohene Tiere in Deutschland vermehren.

Kolonialisierung und Globalisierung haben dazu geführt, dass sich viele Tier- und Pflanzenarten auch in anderen Teilen der Welt ausbreiten können. Nicht immer richten sie Schaden an. Sie können allerdings auch mit heimischen Arten um Nahrung konkurrieren, Krankheitserreger mitbringen oder bedrohte Arten fressen. Es wird daher befürchtet, dass sie die biologische Vielfalt bedrohen können.

Die Idee: gefährdende Arten werden gegessen

Auch Waschbären werden als Gefahr wahrgenommen. Sie sind Allesfresser, durchstöbern Mülltonnen, Garagen und Häuser der Menschen, erbeuten aber auch Eier von Vögeln und Schildkröten. Zudem bergen sie gesundheitliche Risiken für Menschen. In der EU stehen Waschbären auf der Liste invasiver Arten, genauso wie Nilgänse, Nutrias, amerikanische Sumpfkrebse oder chinesische Wollhandkrabben.

Auf dieses Problem hat das Startup Holycrab hat eine ungewöhnliche Antwort gefunden. Die Gründer wollen invasive Arten eindämmen — indem wir sie aufessen. Mitgründer und Unternehmensberater Lukas Bosch hat vor Holycrab weder Erfahrungen im Naturschutz noch mit der Gastronomie gehabt, erzählt er, als Business Insider ihn in Berlin trifft.

Auf das Thema ist Bosch durch einen Zeitungsartikel über den amerikanischen Sumpfkrebs im Berliner Tiergarten gestoßen: „Dort wurde erklärt, was eines der Grundprobleme mit invasiven Arten ist, nämlich dass sie im neuen Ökosystem keine Fressfeinde haben.“ Also warum soll dann nicht der Mensch zum Fressfeind werden? „Am Anfang war das aber vor allem eine witzige Idee, mehr nicht.“ Bei einer Google-Recherche fand Bosch heraus, dass die Krebse in Deutschland – anders als in den USA – kaum gastronomisch verarbeitet werden. In der Zusammenarbeit mit Freunden, der Zukunftsforscherin Juliane Bublitz und dem Koch Andreas Michelus, wurde aus der „witzigen Idee“ schließlich ein Food-Startup.

Ein Gegentrend zu veganer Ernährung

Bosch sieht das Startup, das bereits den Gastro-Gründerpreis gewonnen hat, als Teil eines Gegentrends zu veganer Ernährung: „Nachhaltigkeit wird ganz häufig mit einem Verzicht verbunden. Wenn du nachhaltig Fleisch essen willst, ist der erste Schritt immer, weniger zu essen.“ Die Debatte um Fleisch und das Töten von Tieren werde sehr aufgeladen geführt. „Es ist eine Kontroverse zu sagen: Wir essen Fleisch für den Naturschutz.“

Die Tiere, die das Startup auf den Teller bringt, brächten aber viele nachhaltige Aspekte mit: Sie lebten wild, hätten eine gute Fleischqualität und seien regional. „Nachhaltige Produkte müssen so sexy werden, dass die Leute sie nicht kaufen, obwohl sie nachhaltig sind oder weil sie nachhaltig sind, sondern einfach gerne kaufen, sie sind nachhaltig – und gut“, meint Bosch, der früher selbst Vegetarier war.

Bosch hat auch schon Shitstorms geerntet, gerade bei der Verarbeitung von Waschbären. „Waschbären sind ein spannendes Thema, weil es eine Fraktion gibt, die sagt: Die sind so süß, die kann man nicht essen. Und die andere Fraktion sagt: Bäh, die sind so eklig, die kann man nicht essen“, sagt Bosch. „Wir versuchen, die Mitte zu finden und damit kulturelle Grenzfragen des Fleischkonsums aufzuwerfen.“

Der Markt existierte vorher nicht

Viel Überzeugungsarbeit muss das Startup leisten, schon beim Einkauf. Wie der Name Holycrab andeutet, verarbeitet das Gründertrio vor allem Krebse und Krabben. Während beispielsweise die Wollhandkrabbe in China als Delikatesse gelte, werde ihr Verspeisen in Deutschland noch mit Skepsis gesehen. „Wir mussten Kontakte aufbauen, teilweise auch die Binnenfischer überzeugen, dass sie doch bitte Reusen auslegen. Viele von denen haben das davor gar nicht gemacht. Es gab einfach keinen Absatz, keinen Markt“, erzählt Bosch. „Auch wenn wir mit Jägern telefoniert und nach Preisen für Nilgänse gefragt haben, herrschte komplette Ratlosigkeit: ‚Nilgans wollen sie von mir? Das hat noch niemand nachgefragt.’“

Eine Restaurantkette plant Holycrab derzeit nicht. Zum einen sei es schwer, invasive Arten auf einer skalierbaren Größe zu kaufen, als Nischenprodukte gibt es sie nicht auf dem Großmarkt. Auf der anderen Seite seien die Margen für Restaurantketten zu klein, um gegen andere Anbieter konkurrieren zu können. „Die Deutschen haben keine hohe Zahlungsbereitschaft für Essen.“

Beim Essen gebe es in Deutschland „sehr viele Widersprüche“, fällt Bosch durch das Startup immer mehr auf. Viele Menschen mögen Fleisch – wollen aber beim Essen nicht daran erinnert werden, dass es sich um Tiere handelt. Auch gegenüber Wildfleisch und der Jägerei gebe es viele Vorbehalte, die er nicht für berechtigt hält: „Die Jäger in Deutschland sind eigentlich Naturschützer.“ Das Startup sei noch in der Versuchsphase, wie es seine Idee nutzen können, zum Beispiel in Form von Foodtrucks oder Catering. „Wir haben im vergangenen Jahr ein paar Sachen rausgefunden, wie es geht, und viele Sachen, wie es nicht geht“, erzählt Bosch.

Neue Zutaten, bekannte Gerichte

Nicht alle invasiven Arten lassen sich zu ansprechenden Gerichten für den deutschen Gaumen verarbeiten. „Bei vielen Arten ist der Punkt: Man muss etwas daraus machen, was die Leute kennen, um eine Brücke zu bauen. Denn die Art kennen sie in der Regel nicht. Also eine neue Zutat zu einem bekannten Gericht“, so der Gründer.

Das Startup arbeitet unweit des Alexanderplatzes in Berlin in Kitchentown, einer neuen Plattform, die Food-Startups eine Infrastruktur mit vollausgestatteten Küchen bietet. Hier kann der Holycrab-Koch Michelus sowohl neue Ideen und Rezepte ausprobieren als auch kleine Mengen für Events und Dinner zubereiten. Die Hygienevorschriften sind streng: Bevor wir die Küche betreten, müssen wir uns Kittel anziehen und Hauben aufsetzen. Holycrab hat für eine Veranstaltung Bouillabaisse hergestellt, die inzwischen zum Standardprogramm des Startups gehört. Auch ich darf davon kosten. Es schmeckt wie… Bouillabaisse.

Knöterich schmeckt nach Rhabarber, Waschbär nach Reh

Ein Lieblingsgericht auf der Speisekarte von Holycrab hat Bosch nicht. Die Krebse schmeckten so wie andere Krebsarten auch, die Wildtiere so wie andere Wildtiere – Nutrias zum Beispiel nach Kaninchen. Anders sei es hingegen bei invasiven Pflanzen. „Pflanzliche Arten finde ich sehr spannend, weil man da ein viel breiteres Spektrum hat“, sagt Bosch. Besonders fasziniere ihn der tiefwurzelnde japanische Knöterich, aus dessen Wurzeln sich beispielsweise Tee machen lässt. Die jungen Triebe, die Holycrab verwende, ließen sich sowohl süß als auch herzhaft zubereiten. „Die Pralinen, die wir daraus machen, haben eine Note von Rharbarber“, so der Gründer.

Und wie schmeckt Waschbär? „Waschbär schmeckt tatsächlich ganz ähnlich wie Reh“, sagt Bosch. „Das Witzige ist: In den südlichen USA und in Kanada werden Waschbären als ganz normales Wildtier neben Reh auf den Teller gebracht. Das ist gar nichts Außergewöhnliches.“ Umstritten ist, ob das Bejagen und Befischen tatsächlich die Population von invasiven Arten einschränken kann. Waschbären können laut dem Umweltbundesamt ihre Fortpflanzung ankurbeln, wenn sich ihre Population reduziert. „Fakt ist: Man kann keine invasive Art aufessen“, schränkt Bosch ein. „Aber was man entnimmt, ist eben auch nicht mehr da.“

