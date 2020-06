Das Agrar-Startup Infarm nähert sich anscheinend dem Abschluss einer Series-C-Runde in Höhe von umgerechnet rund 178 Millionen Euro (200 Millionen US-Dollar). 124 der geplanten 178 Millionen habe die Indoor-Farming-Firma bereits zusammen, berichtet die britische Zeitung Financial Times (Paywall) unter Berufung auf Insider. Die Bewertung des Startups liege mittlerweile bei hunderten Millionen Dollar und habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Erst im Juni 2019 sammelte die Berliner Firma in der B-Runde 100 Millionen Euro ein.

Zu den neuen Investoren gehört laut dem Bericht der Financial Times LGT Lighthouse, der Beteiligungsarm des Prinzenhauses Liechtenstein. LGT Lighthouse und Infarm haben sich diesbezüglich bisher nicht geäußert. Bei Infarm sind bereits VC-Firmen wie Atomico, Balderton Capital, Astanor Ventures, Triplepoint Capital und Cherry Ventures an Bord. Cherry-Ventures-Gründer Filip Dames teilte den Bericht über die bevorstehende Finanzierung des Startups am Sonntagvormittag, löschte den Tweet kurz darauf aber wieder.

Infarm kooperiert mit Aldi

Infarm wurde 2013 von Osnaet Michaeli und den Brüdern Erez und Guy Galonska gegründet. Das Startup hat ein System entwickelt, das Gemüse und Kräuter in smarten Schränken heranwachsen lässt. Die Technologie passt Faktoren wie Temperatur, Licht und Nährstoffdichte an die Bedürfnisse der Pflanzen an, sodass die Besitzer der Module sich lediglich um die Ernte kümmern müssen.

Die Infarm-Systeme stehen unter anderem in Supermärkten: Die Berliner Firma kooperiert bereits Supermarktketten wie Edeka, Metro, Marks and Spencers und – seit neuestem – Aldi Süd. Auch in Restaurants sind die kleinen Farmen zu finden.

Bild: Infarm / Merav Maroody