Das neue Jahr ging gut los für das Düsseldorfer Gewürze-Startup Just Spices: 13 Millionen konnte es in einer Series-B-Runde einsammeln. Die Runde wurde vom französische Food-VC Five Season Ventures und dem New Yorker Frühphaseninvestor Coefficient Capital angeführt, Bitburger Ventures beteiligte sich ebenfalls. Neben seinen Gewürzmischungen vertreibt das Startup mit der Produktlinie „In Minutes“ auch Pulvermischungen für Fertiggerichte. 2014 haben die drei Düsseldorfer Florian Falk, Ole Strohschnieder und Bela Seebach die Gewürze-Firma gegründet, mittlerweile beschäftigen sie nach eigenen Angaben mehr als 70 Mitarbeiter.

Gründerszene traf sich mit zwei der drei Gründer zum Doppelinterview. CEO Florian Falk und CMO Ole Strohschnieder sprechen über Umsatzzahlen und Übernahmeangebote – und erzählen, weshalb eigene Läden für das Startup nicht in Frage kommen.

Florian, Ole, in der aktuellen Runde ist auch der New Yorker Kapitalgeber Coefficient Capital bei euch eingestiegen. Ist das euer Schritt in die USA?

Florian Falk: Coefficient bringt das Wissen mit, wie es international funktioniert. Natürlich wollen wir diesen Schritt nicht ausschließen. Die USA sind ein sehr spannender Markt für uns. Wir haben uns aber nicht nur für den Investor entschieden, weil er das US-Knowhow hat. Das hat unser Altgesellschafter Döhler Ventures beispielsweise auch.

Just Spices verkauft Gewürze und seit Ende 2018 ähnlich wie Maggi und Knorr auch Fertigmischungen für bestimmte Gerichte. Was verkauft sich am besten?

Falk: In-Minutes gibt es erst seit knapp über einem Jahr. Es ist toll, wie viel wir damit schon abgesetzt haben. Aber der größere Umsatz liegt anteilig noch bei den Gewürzmischungen.

Ole Strohschnieder: In den letzten Jahren beobachten wir einen Trend hin zu Gewürzmischungen. Reine Gewürze werden jährlich seltener verkauft. Als vor rund 30 Jahren erstmals die Mischung „Kräuter der Provence“ im Supermarkt stand, wusste keiner, was er damit machen soll. Wir wollen Mischungen anbieten, die Kundinnen und Kunden verstehen und einfach einsetzen können. Wenn der Student auszieht und das erste Mal verkatert am Morgen etwas essen möchte, dann kriegt er das mit unserem Rührei-Gewürz hervorragend hin.

Wie hat sich das Geschäft mit „In Minutes“ entwickelt?

Strohschnieder: Wir haben schon mehrere Millionen Tüten seit dem Start verkauft. Fix-Produkte sind eine sehr eingestaubte Kategorie, die lange einfach nicht durch Innovationen getrieben worden ist. Wir machen kein CBD-Produkt und fangen nicht mit veganen Snacks an ­– unsere Stärke sind Märkte, die schon gut funktionieren, und die wir mit Innovationen anstoßen wollen. Wir glauben, dass viele dieser Produkte dort einfach nicht mehr zeitgemäß sind.

Just Spices hat die „In Minutes“-Produkte rund ein Jahr lang exklusiv bei Rewe verkauft. Würdet ihr diese Art von Markteintritt anderen Startups weiterempfehlen?

Strohschnieder: Uns war wichtig, dass es einen deutschlandweiten Verkauf gibt. Und das ist schwierig, wenn man neu in den Handel geht. Da benötigt man auf jeden Fall deutlich mehr Fingerspitzengefühl als im Onlinehandel. Wir würden es also wieder genauso machen. Und jetzt sind wir auch bei Edeka, Alnatura und anderen Märkten gelistet.

Wie viel setzt Just Spices jährlich um?

Falk: Wir lagen 2019 im guten zweistelligen Millionenbereich. Konkrete Zahlen kommunizieren wir nicht, weder für 2019 noch für 2020.

Laut Bundesanzeiger war Just Spices 2017 erstmals profitabel. Aktuellere Zahlen sind nicht öffentlich. Liegen eure Zahlen noch immer über der Gewinnschwelle?

Falk: 2017 waren wir kurz profitabel. Aufgrund des starken Wachstums sind wir aber nicht profitabel geblieben.

Strohschnieder: Wir haben uns Zeit gelassen mit der Finanzierungsrunde, hatten keinen Druck. Stattdessen haben wir uns darauf fokussiert, das Geschäft zu skalieren ­– auch organisch.

Warum ergibt die Runde dann gerade jetzt Sinn?

Strohschnieder: Auf dem Markt mit Fix-Produkten gibt es starke Konzerne, die wir angreifen wollen. Und wenn wir das Wachstum mit Kapital beschleunigen können, dann wäre das grandios.

Gewürze sind eher Offline-Produkte, die man spontan kauft. Just Spices macht mehr als 60 Prozent seines Umsatzes online. Wieso funktioniert euer Online-Geschäft so gut?

Strohschnieder: Das stimmt, Gewürze sind eigentlich ein klassischer Ladenkauf-Artikel. Wir haben eine starke Community mit 247.000 Followern auf Instagram. Wir veröffentlichen Rezepte online, bauen eine ganze Welt um die Gewürze herum auf. So holen wir die Kundin und den Kunden ab, der vorher im Supermarkt gekauft hat.

Ankerkraut hat im vergangenen Jahr eigene Läden eröffnet. Das war auch das Erfolgsmodell von Mymuesli. Denkt ihr darüber nach?

Strohschnieder: Wir hatten das Thema tatsächlich auf der Agenda und immer mal Angebote für Filialen bekommen. Als andere Player im Markt massig Läden schließen mussten, haben wir das als ein Signal für uns gesehen. Außerdem ist bei uns niemand Experte im stationären Handel. Läden vernünftig profitabel zu bekommen, ist unseren Berechnungen zufolge außerdem schwierig. Langfristig planen wir nicht, welche zu eröffnen.

Auf dem Gewürzmarkt gibt es nur wenige große, etablierte Player. Habt ihr von einem dieser Anbieter schon einmal ein Übernahmeangebot auf dem Tisch gehabt?

Falk: Wir fokussieren uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass noch niemand bei uns angeklopft hätte. Aber darüber sprechen wir nicht.

Strohschnieder: Hätten wir Just Spices verkaufen wollen, hätten wir das schon mehrmals tun können.

