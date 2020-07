Ihre Hafermilch steht in angesagten Cafés auf der ganzen Welt. Die Marke Oatly ist etwa 30 Jahre alt, aber stieg erst in den vergangenen Jahren zum Hype-Getränk auf. Das würdigen auch Investoren und bewerten den schwedischen Hersteller von Milchersatz nun mit etwa 1,75 Milliarden Euro (zwei Milliarden Dollar), wie US-Medien berichten.

In einer aktuellen Finanzierungsrunde haben der New Yorker Private-Equity-Investor Blackstone, der auch an Unicorns wie Delivery Hero und Apple beteiligt ist, sowie diverse Prominente 175 Millionen Euro (200 Millionen Dollar) in Oatly gesteckt. Rapper Jay-Z stieg über seine Künstleragentur Roc Nation ein. Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey, Schauspielerin Natalie Portman und der frühere Starbucks-Chef Howard Schultz nahmen ebenfalls an der Runde teil.

Starinvestoren als Markenbotschafter

Die Zielgruppe von Oatly seien vor allem Millennials, die US-Stars sollten gleichzeitig als Markenbotschafter auftreten, sagte Blackstone-Manager Jon Korngold der Financial Times. Mit dem Geld wolle Oatly in seinen bestehenden 20 Märkten wachsen und neue Leute einstellen, so der New Yorker VC gegenüber Bloomberg.

Oatly wurde 2016 von einem Joint Venture des belgischen Lebensmittelinvestors Verlinvest und des chinesischen Staatskonzerns China Resources übernommen. Zuletzt bekam die Hype-Firma im Oktober 37 Millionen Euro Kapital. Seit einem Jahr berichten Medien über IPO- und Verkaufspläne des schwedischen Hafermilchunternehmens. Ob diese nach der 175-Millionen-Euro-Runde noch aktuell sind, ist nicht bekannt.

Bild: Kevin Mazur / Getty Images