Amazon hat vor zwei Jahren seinen ersten kassenlosen Laden Amazon Go eröffnet. Andere große Einzelhändler haben das Konzept kopiert, beispielsweise der Elektrohändler Saturn. Seit zwei Monaten können auch Edeka-Kunden in Hamburg den Einkauf über ihr Handy abwickeln.

Schranke statt Kasse

Nehmen Kunden Produkte aus dem Regal, müssen sie den Barcode des Artikels in der dafür vorgesehenen Koala-App scannen. In der Gemüseabteilung erstellt die Waage einen Code, bei den Backwaren befindet dieser sich auf dem Etikett. Bezahlen können Nutzer den Einkauf entweder bar an der Kasse oder über die App. Wählen sie die digitale Methode, müssen sie den von der App generierten QR-Code an einer Schranke am Ausgang vorzeigen, um das Geschäft verlassen zu können.

Das Tool haben die Gründer Christoph Schönfelder und David Scharfschwerdt entwickelt. Koala sei kein Auftrag vom Edeka-Konzern, sagen die Erfinder im Gespräch mit Gründerszene. Mit ihrer Software-Agentur hätten Schönfelder und Scharfschwerdt in der Vergangenheit mehrfach mit dem Besitzer der Edeka-Meyer-Filialen in Pinneberg bei Hamburg zusammengearbeitet. Die kassenlose Bezahlung sei eine Idee des Unternehmers gewesen, die Gründer haben die App dann als Startup ausgegründet. „Edeka selbst hat kein Interesse, eine Konzernlösung daraus zu machen“, so die Koala-Macher.

700 wiederkehrende Nutzer in einer Filiale

Momentan seien zwei Märkte von Edeka Meyer mit dem System ausgestattet, weitere Märkte in der Hamburger Innenstadt in der Vorbereitung. Drogerien und Baumärkte hätten ebenfalls nach der Kassenalternative gefragt, so die Macher. Von den Kunden verlange Koala eine monatliche Lizenzgebühr von mindestens 400 Euro. Außerdem verdiene das Startup an jedem Einkauf, der über die App getätigt wird. Im Lebensmittelhandel liege die Provision unter einem Prozent, so Schönfelder und Scharfschwerdt.

Mehr als 10.000 Downloads zähle die App bereits, so das Startup. Der Großteil der Nutzer befinde sich aber nicht im Hamburger Raum, könne die Software also nicht einsetzen. Die erste Edeka-Filiale wurde Mitte Dezember mit dem System ausgestattet. Seitdem würden dort rund 700 Kunden Koala regelmäßig nutzen. Bis zum Herbst wolle das Team etwa 200 Geschäfte in Norddeutschland mit dem Bezahl-Tool verbinden.

