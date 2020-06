Vor etwa sechs Jahren begann die Zeit der Lieferdienste: Kochboxen, Bio-Lebensmittel aus dem Umland, Getränke und Restaurantessen kamen per Online-Bestellung zu uns. Startups wie Foodora, Marley Spoon und Flaschenpost schossen aus dem Boden. Einige Unternehmen wie Lieferando und Hellofresh hatten sogar noch früher versucht, Nahrungsmittel bis an die Haustür zu liefern, doch damals war der Markt nicht bereit. Investoren glaubten an die Geschäftsmodelle und steckten Millionen in die Firmen, Rocket Internet ganz vorn mit dabei. Das Liefergeschäft wurde ein Erfolg. Es folgten Börsengänge, Milliardenbewertungen und Exits.

Die Deutschen essen weniger Fleisch und greifen vermehrt zu regionalen Produkten, so eine aktuelle Umfrage des Ernährungsministeriums. Startups haben diesen Trend schon länger erkannt. Sie verschicken frische Lebensmittel aus dem Umland, entwickeln Essen im Labor und verkaufen vegane Alternativen. Und was kommt als Nächstes? Dieser Frage geht die Gründerszene-Redaktion in dieser Woche nach.

Und was machen die Food-Gründer von heute? Sie verkaufen vegane Müsliriegel im Dutzend, Kräutertees zu absurd hohen Preisen und Weingummi für gesundes Haar. Es stimmt, Lieferdienste sind nicht das einfachste Modell. Aber immerhin haben die Gründer etwas gewagt. Heute fehlt es den Produkten an Innovation und Technologie und den Gründern an Risikobereitschaft.

Nur ein Fünftel der neuen Startups macht Tech

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mehr als 150 Food-Startups gegründet, wie der Analysedienst Startupdetector für Gründerszene herausgefunden hat. In 2020 waren es bislang rund 100. Die Zahl steigt, das Interesse ist da. Allerdings entwickelt nur jedes fünfte Gründerteam ein technologisches Produkt. Und damit ist nicht etwa ein Onlineshop für vegane Milch gemeint. Sondern Roboter, die Kantinenessen kochen, woran beispielsweise der Foodora-Gründer Emanuel Pallua mit seiner neuen Firma Aitme oder das Leipziger Startup Davinci Kitchen arbeiten. Gemeint sind auch innovative Produkte wie Fleisch oder Käse, die aus Zellen herangezüchtet werden. Keine Marmelade aus der Tube. Und Herausforderungen wie ein Zehn-Minuten-Lieferdienst bringen die Gesellschaft weiter – und ziehen zudem mehr Aufmerksamkeit – als die nächste Diät-App.

Anzeige

Deutsche Food-Gründer müssen mutiger werden. Sie müssen es wagen, zu scheitern. Und nicht Produkte auf den Markt bringen, die fünf Prozent weniger Zucker haben als die der Konkurrenz. Das ist keine Revolution.

Schaut man sich die Investments an, die große Food-VCs wie Döhler Ventures und Atlantic Food Labs zuletzt in Deutschland getätigt haben, fließt Geld vor allem in Tech-Lösungen wie die Mitte-Wassermaschine und den Kochroboter Aitme, aber auch in Fleischersatz wie den von Mushlabs. Klar: Die Produktion ist kapitalintensiver als die von Mandelmilch oder Haferriegeln, weswegen Food-Startups im wissenschaftlichen oder technologischen Bereich eher auf Investorensuche gehen als andere. Trotzdem zeichnen die Investments der VCs ein Stimmungsbild ab.

Die Supermarktregale sind voll, der Kampf um einen Platz beinahe aussichtslos. Und niedrigpreisige Lebensmittel über den Onlineshop zu verkaufen, lohnt aufgrund der Versandkosten auch selten. Also lasst es doch einfach sein, liebe Startups. Und überrascht mich mal wieder.



CBD und Snacks: Diese Food-Trends wollen Startups 2020 angehen Gründerszene schaut in die Glaskugel. Mit welchen Themen beschäftigen sich Food-Startups gerade? Und was werden sie uns auf unsere Teller und in unsere Gläser bringen?