Der Artikel erschien zuerst am 11. Juni 2020. Aufgrund der aktuellen Kapitalerhöhung veröffentlichen wir ihn mit einigen Updates versehen erneut.

Die vergangenen Tage habe ich nicht in Berlin verbracht, dementsprechend leer ist der Kühlschrank bei meiner Rückkehr. Statt vor Arbeitsbeginn noch in den nächsten Supermarkt zu hetzen, will ich Gorillas ausprobieren: Ein neuer Lieferdienst, der erst vor Kurzem in Berlin gestartet ist und bislang nur in den Bezirken Prenzlauer Berg und Mitte aktiv ist.

Anzeige

Das Versprechen von Gorillas: Das Startup liefert Lebensmittel zu Einzelhandelspreisen nach Hause – innerhalb von zehn Minuten. Vorbild für den neuen Schnellservice ist der amerikanische Lieferdienst Gopuff, der 2013 in den USA gestartet ist und in den Softbank im vergangenen Jahr 750 Millionen US-Dollar steckte. Genauso wie die US-Amerikaner setzt auch das deutsche Pendant Gorillas auf ein eigenes Lager, in der App wird es mir einige Straßen entfernt von meiner Wohnung angezeigt.

Update: Anfang August schloss Gorillas eine erste Finanzierungsrunde ab. Deutsche Startups berichtete zuerst über die Kapitalerhöhung. Das Startup konnte als prominenten Investor Atlantic Food Labs von sich überzeugen. Der Geldgeber hält laut Handelsregister nun knapp 14,5 Prozent der Unternehmensanteile. 18,8 Prozent der Anteile gehören dem libanesischen Unternehmer Ronny Shibley. Den Gründern verfügen über jeweils noch knapp 30,7 Prozent (Jörg Kattner) sowie 34,7 Prozent (Kağan Sümer) der Firma.

Für den Einkauf muss ich mir die App herunterladen, eine Bestellung über die Website funktioniert nicht. Das Sortiment des Startups ist zwar deutlich reduzierter als das eines normalen Supermarkts, trotzdem finde ich alles, was ich auch bei einem schnellen Einkauf im Laden mitnehmen würde. Frisches Obst und Gemüse (nur Zucchini suche ich vergeblich), Joghurt, Eier, Aufstriche, Brot, Nudeln, Müsli, Klopapier.

Als ich um kurz nach neun Uhr morgens bestelle, sind noch alle Artikel im Sortiment verfügbar. Als ich zwei Stunden später die App erneut öffne, sind einige Produkte wie Avocados ausverkauft. Nachmittags werden sie wieder gelistet. Das Lager wird scheinbar mehrmals am Tag aufgestockt.

Veganes für den Prenzlauer Berg

Sechs verschiedene Sorten Hafermilch, veganen Aufstrich, veganes Hack, veganer Joghurt, kaum Fleischprodukte – die Lebensmittelauswahl bei Gorillas scheint stark angepasst an die ernährungsbewusste Klientel im Prenzlauer Berg. Die Preise sind tatsächlich ähnlich zu denen im Einzelhandel, einen Mindestbestellwert gibt es bisher nicht. Eine Lieferung kostet bei Gorillas 1,80 Euro. Zum Vergleich: Der Amazon-Service Prime Now liefert auch Lebensmittel in Berlin, innerhalb von zwei Stunden und erst bei einer Bestellung ab 40 Euro kostenlos. Bei einem geringeren Wert betragen die Liefergebühren 3,99 Euro, hinzu kommen die Kosten für die Amazon-Prime-Mitgliedschaft.

Nobelrestaurants: Berlins temporäre Luxus-Lieferdienste Edle Restaurants in der Hauptstadt satteln in der Corona-Krise um und liefern ihre Zutaten nach Hause. Etwas, das in der Startup-Szene schon getestet wurde – erfolglos.

Zwei Minuten, nachdem ich meine Gorillas-Bestellung abgeschickt habe, bekomme ich die Bestätigung und den Hinweis, dass meine Lebensmittel sechs Minuten später bei mir ankommen sollen. In der App kann ich das kleine Fahrrad-Icon, den Gorillas-Fahrer auf seinem Weg zu mir, genau verfolgen. Exakt sechs Minuten später klingelt es an der Tür. Insgesamt hat die Lieferung also gerade einmal acht Minuten gedauert.

Keine Ahnung, wie das so schnell funktionieren konnte und ob der Dienst sein Lieferversprechen auch mit höheren Kundenzahlen einhalten kann. Aber solange ich mir die Ausweichmanöver um maskenlose Menschen im Rewe sparen kann, würde ich auch ein paar Minuten Verspätung in Kauf nehmen.

Der Gründer fährt die Lieferungen noch selbst aus

Auch eine andere Kollegin testet den Service für ihren Wocheneinkauf. Weil dieser den Umfang eines Lieferantenrucksacks sprengt, stehen bei ihr gleich zwei Fahrer vor der Tür. Mit dabei ist einer der Gorillas-Gründer selbst, Jörg Kattner. Genauso wie sein Mitgründer Kagan Sümer hat er vorher für Rocket Internet gearbeitet. Kattner war außerdem als Geschäftsführer für das Schweizer Hellofresh-Geschäft verantwortlich und skalierte als COO den Lunch-Kühlschrank Hellofreshgo.

Feste Öffnungszeiten gibt Gorillas bisher nicht in seiner App an. Die Kernöffnungszeiten liegen laut Supermarktblog aktuell zwischen neun Uhr und Mitternacht, anscheinend orientiert sich der Anbieter aber an der Nachfrage. Auch sonntags will Gorillas liefern – gute Aussichten für alle, die wie ich am Samstagabend keine Lust mehr haben, Einkaufslisten abzuarbeiten.



Bild: Sarah Heuberger für Gründerszene