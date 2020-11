Dosensuppen sind abseits von Festivals ziemlich out. Füllt man Suppen aber in Gläser statt Dosen und setzt bei den Zutaten auf bio, könnten sie ein Revival erleben. Das vermuteten Daniel und Denis Gibisch, als sie 2014 die Idee zu Little Lunch entwickelten. Ihre Annahme bewahrheitete sich: 2019, fünf Jahre nach dem Start, machten sie mit ihren Fertigsuppen in Gläsern 14 Millionen Euro Umsatz.

Gründerszene Podcast abonnieren:

Im Oktober 2020 schafften sie den Exit. Das Unternehmen Allos Hof-Manufaktur übernahm 100 Prozent der Anteile, zum Kaufpreis schweigen die beteiligten Parteien. Laut Experten ist bei Food-Startups davon auszugehen, dass Investoren als Unternehmensbewertung das Vier- bis Sechsfache des Umsatzes veranschlagen. Bei Little Lunch hieße das: eine Exit-Summe von 56 bis 84 Millionen Euro.

Die Firma „irgendwann gewinnbringend zu verkaufen“, sei schon das Ziel gewesen, sagt Daniel Gibisch im Gründerszene-Podcast. Damit, dass es so schnell gehen würde, rechnete er jedoch nicht. Zu Beginn sah es nämlich nicht so aus, als sei Little Lunch sonderlich vielversprechend. Die Suppen hätten niemandem geschmeckt, sagt der Gründer. Selbstbewusst genug waren er und sein Bruder Denis trotzdem, um ihr Startup wenige Monate nach der Gründung in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ vorzustellen.

Tatsächlich überzeugten sie Judith Williams und Frank Thelen zu einem Investment. 150.000 Euro erhielten die Augsburger 2015 von den Löwen. Was die Investoren erst viel später erfuhren: Die Gibischs setzten ihnen während der Sendung gar nicht die echten Little-Lunch-Suppen vor – aus Geschmacksgründen.

In „So geht Startup“ gibt Daniel Gibisch weitere spannende Details aus den Anfängen von Little Lunch preis. Mit Gründerszene-Redakteurin Pauline Schnor spricht er zudem über den Exit an Allos und gibt Gründerinnen und Gründern Tipps zu den Themen Crowdinvesting, Lebensmittel-Vertrieb, Recruiting und Produktentwicklung.

Gründerszene Podcast abonnieren:

Bilder: Chris Marxen, Headshots Berlin, für Gründerszene