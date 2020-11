Umsatzeinbrüche und eine gescheiterte Finanzierung zwingen das Berliner Startup Maister in die Insolvenz. Das Gründerduo Johannes Musiol und Valentin Schnoor entwickelte seit Mitte 2017 Grillkohle aus getrocknetem Mais. Die Maisspindeln fallen als Abfallprodukt bei der Tierfütterung an und sind nachhaltiger als Holzkohle, für die ganze Tropenwälder gerodet werden. Die Produkte waren in mehr als 1.000 Geschäften in Deutschland und Österreich gelistet, in Filialen von Edeka und Rewe. Vergangene Woche wurde das Insolvenzverfahren von Maister eröffnet.

Anzeige

„Die Corona-Krise ist auch an Maister nicht vorbeigegangen“, so Gründer Musiol auf Gründerszene-Nachfrage. „Durch geplatzte Investitionen und Umsatzausfälle musste das Unternehmen Ende September den Insolvenzantrag stellen.“ Grund war auch ein Deal in der TV-Show „2 Minuten, 2 Millionen“, der nicht zustande kam – dem Österreicher Pendant zu „Die Höhle der Löwen“.

Bewertung von 1,5 Millionen Euro

Ende 2019 pitchte das Startup seine Maiskolben vor den TV-Investoren, im Mai wurde die Sendung ausgestrahlt. Die fünf Juroren, darunter Runtastic-Macher Florian Gschwandtner, sagten einem Investment von insgesamt 150.000 Euro zu. Die Firma wollten sie mit 1,5 Millionen Euro bewerten. Diese Summe bekam das Berliner Startup zuvor bereits von einem Business Angel.

Im Nachhinein kam die Finanzierung aber nicht zustande. Auch wegen der Corona-Pandemie, wie Musiol in einem Interview mit dem Blog Gründerdaily sagte. Maister habe mit dem Deal fest gerechnet, musste die Produktion dann mit eigenen Mitteln finanzieren und bei den Supermärkten in Vorkasse gehen. Am Ende hat das Geld nicht mehr gereicht.

Ein Sack Kohle kostet knapp sieben Euro. Die Marge betrage bis zu 40 Prozent, so die Gründer im Pitch der TV-Show. Im vergangenen Jahr setzten die Berliner nach eigenen Angaben 150.000 Euro um. Zuvor waren es 100.000 Euro.

Foreverly-Gründerin: „Es wurde ernst, als die Insolvenzverwalterin ins Büro kam” Jennifer Browarczyk ist mit ihrem Startup gescheitert. Im Podcast spricht sie offen über ihre Erfahrungen und gibt Gründern Tipps für diese schwierige Phase.

Bild: Maister