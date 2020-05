Seit Anfang des Jahres hat das Berliner Startup Marley Spoon nach eigenen Angaben mehrere Rekorde gebrochen: der höchste Umsatz auf Quartalsbasis, der umsatzstärkste Monat und der größte Deckungsbeitrag seit der Gründung 2014. Die Corona-Pandemie verschafft dem Kochboxen-Versender Aufwind. Mehr als 500 Mitarbeiter habe das Startup seit März neu eingestellt, um die gestiegene Nachfrage bedienen zu können, so ein Sprecher gegenüber Gründerszene. Rund 43 Millionen Euro erwirtschafteten die Berliner von Januar bis März. Im April waren es mehr als 22 Millionen Euro. Im zweiten Quartal wolle Marley Spoon erstmals die Gewinnschwelle erreichen, früher als einst angenommen.

Dennoch haben die Gründer Fabian Siegel und Till Neatby erneut um Kapital gebeten. Umgerechnet knapp zehn Millionen Euro (16,6 Millionen Australische Dollar) hat das Unternehmen zum Wochenstart aufgenommen, indem es neue Aktien am Markt platziert hat. Australische Medien berichteten zuerst über das Vorhaben. Im Sommer 2018 ging das Startup in Sydney an die Börse zu einem Angebotspreis von 1,42 Dollar. Zum Handelsschluss am Freitag war das Papier 1,08 Dollar wert. Am Montag setzte Marley Spoon den Aktienhandel aus, um das Angebot vorzubereiten. Firmen können den Handel an der Börse pausieren, falls wichtige Nachrichten einen Einfluss auf den Kurs haben sollten.

Deutsche Produktion geschlossen

„Die aktuelle Finanzierung wird dazu beitragen, die Bilanz zu stärken und mehr Optionen für weiteres Wachstum zu geben“, so ein Sprecher auf Nachfrage von Gründerszene. Dabei schloss das Startup seit Anfang 2019 bereits vier Finanzierungen über insgesamt 57 Millionen Euro ab, zuletzt im Januar. An der Börse ist das Unternehmen derzeit 88 Millionen Euro wert. Im Winter war es nicht einmal halb so viel, da lag das Wertpapier zwischen 20 und 35 Cent. Doch die Corona-Pandemie hat der Aktie zum Höhenflug verholfen.

Die meisten Kochboxen verschickt Marley Spoon in Australien und den USA, dort wächst der Umsatz auch am stärksten. In Europa verzeichnete das Startup im ersten Quartal 2020 gerade einmal 42.000 aktive Kunden, das sind nur 1.000 mehr als im gleichen Zeitraum 2019. Ausschlaggebend für das ­– wenngleich sehr geringe ­­– Wachstum sei unter anderem der Markteintritt in Dänemark und Schweden, heißt es. Insgesamt macht Europa nicht einmal mehr ein Fünftel des gesamten Umsatzes aus. Der Heimatmarkt wird für die Berliner immer irrelevanter. Anfang des Jahres schloss Marley Spoon sogar sein deutsches Fertigungszentrum. Die Rezeptboxen für die sechs europäischen Länder fertigt die Firma fortan in den Niederlanden ab.

Bild: Marley Spoon