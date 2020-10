Dem Berliner Kochboxen-Anbieter Marley Spoon geht es dank Corona-Krise besser denn je. Auch im dritten Quartal 2020 konnte die Firma starke Umsatzsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr aufweisen. Nun bittet das Unternehmen, das seit 2018 an der australischen Börse gelistet ist, erneut um frisches Kapital.

Anzeige

Umgerechnet 33,6 Millionen Euro (56 Millionen Australische Dollar) will Marley Spoon durch die Ausgabe neuer Aktien einsammeln, wie das Berliner Unternehmen am heutigen Donnerstag bekannt gab. Der Preis pro Aktie soll umgerechnet 2,20 Euro (3,66 Dollar) betragen.

Erst im Mai hatten die Gründer Fabian Siegel und Till Neatby umgerechnet knapp zehn Millionen Euro (16,6 Millionen Dollar) eingenommen, ebenfalls durch die Ausgabe neuer Aktien. „Die aktuelle Finanzierung wird dazu beitragen, die Bilanz zu stärken und mehr Optionen für weiteres Wachstum zu geben“, sagte Siegel damals auf Nachfrage von Gründerszene. Dies sind Unternehmensangaben zufolge auch die Beweggründe für die wiederholte Kapitalsuche.

1,4 Millionen Cash für den Gründer

Die Aktie der Berliner befindet sich derzeit auf Rekordhoch und liegt mehr als drei Mal über dem Ausgabewert von 0,89 Euro von Sommer 2018. Dieses Momentum nutzt auch Mitgründer Fabian Siegel und lässt sich einen Teil seiner Aktien auszahlen. Etwa 1,4 Millionen Euro (2,4 Millionen Dollar) bekommt Siegel für seine verkauften Anteile. An der Börse ist der Kochboxen-Versender derzeit rund 400 Millionen Euro (660 Millionen Dollar) wert.

Zehn Millionen: Marley Spoon nimmt wieder Kapital auf – und trotzt Corona-Krise Der Kochboxen-Versender hat den Handel seiner Aktie ausgesetzt, um Geld einzusammeln. Dabei schaffte Marley Spoon im April einen Rekordumsatz.

Die Corona-Pandemie hat Marley Spoon bislang ein großes Absatzplus beschert. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres konnte die Firma ihren Umsatz um 89 Prozent steigern, verglichen mit demselben Zeitraum im Vorjahr: Von 61,4 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 116,2 Millionen Euro von Januar bis Juni 2020. Damit erreichte Marley Spoon im zweiten Quartal zum ersten Mal überhaupt die Gewinnschwelle, früher als ursprünglich angenommen.

Auch das dritte Quartal 2020 lief ertragreich für den Kochboxen-Anbieter. 69 Millionen Euro erwirtschaftete die Firma in den Sommermonaten – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 118 Prozent. Größter Wachstumsbringer war der US-Markt, wo die Firma in den letzten drei Monaten 34 Millionen Euro einnahm. In den USA nahm das Geschäft im Vergleich zum selben Zeitraum 2019 um 163 Prozent zu.

Bild: Marley Spoon