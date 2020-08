Das Hamburger Startup Ankerkraut hat ein großes Investment erhalten. Der französische Wagniskapitalgeber EMZ Ventures ist neu bei dem Gewürzunternehmen eingestiegen und hat sich für eine zweistellige Millionensumme 20 Prozent der Anteile erkauft. Es ist die erste Finanzierungsrunde von Ankerkraut seit der Beteiligung des TV-Investors Frank Thelen im Jahr 2016.

Weitere Anteilseigner waren bisher nur die Ankerkraut-Gründer Anne und Stefan Lemcke sowie deren Berater und Freund Matthias Knälmann. Sowohl Thelen als auch die Gründer und Knälmann verkauften im Zuge der Finanzierungsrunde einige ihrer Anteile an EMZ. Thelen hatte vorher über seine Investmentfirma Freigeist rund 20 Prozent an Ankerkraut gehalten, Knälmann zehn und das Gründerpaar insgesamt 70 Prozent. Künftig sollen auch Ankerkraut-CFO Alexander Schwoch und CMO Timo Haas an der Firma beteiligt werden, heißt es in einer Mitteilung. Laut des Handelsblatts halten die Lemckes nun noch 51 Prozent an ihrem Startup. Wie genau die Anteilsverteilung nach Einstieg des französischen VC aussieht, ist nicht bekannt – der neue Cap Table ist noch nicht im Handelsregister ersichtlich.

Ankerkraut: Ein seltener DHDL-Erfolg

Ankerkraut gehört zu den erfolgreichsten Startups, die jemals an der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ teilgenommen haben. Die Firma wurde 2013 gegründet, macht nach eigenen Angaben Jahresumsätze im zweistelligen Millionenbereich und ist profitabel. 120 Angestellte arbeiten für das Startup, das Gewürzmischungen und Tees im Onlineshop, in Supermärkten sowie in eigenen Läden verkauft.

EMZ ist in der deutschen Startup-Szene weitgehend unbekannt. Die Beteiligungsgesellschaft verwaltet einen Fonds von einer Milliarde Euro und investiert damit in eine Bandbreite von Unternehmen. Sie ist etwa an einer Tierklinik, einem französischen Messe-Ausrichter sowie einem Musiksoftware-Produzenten beteiligt. Künftig soll der neue Investor Ankerkraut bei der Europa-Expansion unterstützen, heißt es vom Unternehmen.

Gründer-Ehepaar: 12 Millionen Umsatz mit Gewürzen: „Das war niemals so geplant“ Ankerkraut startete als kleiner Onlineshop für Gewürze. Heute ist daraus ein Unternehmen mit eigener Manufaktur und Millionenumsätzen geworden.

Bild: Ankerkraut