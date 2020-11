Insgesamt 3,7 Millionen Euro hat das Food-Startup The Nu Company in einer Finanzierungsrunde eingesammelt, wie Gründerszene exklusiv erfahren hat. Für den Anbieter von nachhaltigen Schokoriegeln ist es das erste Investment seit der Gründung 2016.

Geld bekamen die Leipziger von Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg sowie dem Bonner Nachhaltigkeitsinvestor Forestfinance, dem Österreicher Food-VC Square One Foods, außerdem Michael Durach, Chef des Senfherstellers Develey und Backbone Ventures aus Zürich.

Eigentlich wollte das Startup schon im April Geld einsammeln, auch eine größere Summe als jetzt, so Mitgründer Christian Fenner im Gründerszene-Gespräch. Er hat The Nu Company gemeinsam mit seinen damaligen Mitbewohnern Mathias Tholey und Thomas Stoffels in Dresden aufgebaut. Mittlerweile sitzt die Firma in Leipzig. Weil die Umsätze während der Corona-Krise gesunken sind, konnte das Trio aber nicht genügend Investoren überzeugen. Eine Series A mit einer höheren Summe planen die Leipziger daher für Anfang kommenden Jahres.

Sechsstelliger Betrag für Politkampagne

Das Geld brauchen die Macher des Nucao-Hanfsamenriegels, um die Produktpalette zu erweitern und die kompostierbare Verpackung zu finanzieren. Die plastikfreie Hülle koste zwar viermal so viel wie Kunststoff, The Nu Company wolle aber nicht davon ablassen. Im Handel ist die Schokolade für 1,99 Euro erhältlich. Rund 2,3 Millionen Euro setzten die Leipziger im vergangenen Jahr um. Für 2020 plant The Nu Company mit einem hohen siebenstelligen Betrag.

Von der Millionenfinanzierung benötige das Gründertrio weiterhin einen sechsstelligen Betrag, um seine Kampagne gegen das Bundesernährungsministerium und Lebensmittelkonzerne wie Nestlé bezahlen zu können. Seit zwei Wochen prangern riesige Plakate in deutschen Großstädten und Fotos in den sozialen Netzwerken die Klima- und Zuckerstrategie der Regierung und Wirtschaft an. Mit provokanten Sprüchen wie „Liebe Großkonzerne, esst Ihr euer Zeug eigentlich selbst?“ und „Julia Klöckner ist immer noch Ernährungsministerin. Und nu?“ verspreche sich das Startup Aufmerksamkeit von den finanzkräftigen Wettbewerbern, so Fenner.

Das Ministerium hat einen Diskurs abgelehnt: Auf offene Briefe werde generell nicht geantwortet und zu dem Thema Zuckersteuer sei alles gesagt. Vereinzelt haben Manager von Konzernen das Gespräch auf Linkedin gesucht, ein Austausch mit Entscheidern sei aber noch nicht zustande gekommen, so The Nu Company.

Bilder: Tristar Media / Getty Images, The Nu Company