Mehr als zweitausend Grills hat das Düsseldorfer Startup Otto Wilde innerhalb der vergangenen drei Wochen verkauft. Kostenpunkt: bis zu 1.800 Euro pro Stück. Das vier Jahre alte Unternehmen sammelt gerade Geld in einer Kickstarter-Kampagne ein und bietet sein neuestes Modell zum Kauf an. Aktuell steht der Ticker bei 3,2 Millionen Euro, zehn Tage verbleiben noch.

Hinter Otto Wilde stehen der gleichnamige Entwickler, sein Sohn Nils Wilde und deren Frau Julia sowie der Familienfreund Alexander Luik. Nils Wilde und Luik studierten gemeinsam an der WHU, gründeten 2012 das Küchenzubehör-Startup Springlane und bauten 2016 mit Julia Wilde die Marke für Babykleidung Emma & Noah auf. Die Luxusgrills ihres aktuellen Startups Otto Wilde verkaufen die Düsseldorfer nur über den eigenen Onlineshop. Dadurch fallen keine Provisionen für Zwischenhändler an, wodurch auch die Kunden sparen.

Alexander, ihr habt innerhalb eines Tages 1,5 Millionen Euro eingesammelt. Um euch zu unterstützen und einen neuen Grill zu bekommen, zahlen Kunden mindestens 1.000 Euro – ein hoher Preis für ein Kickstarter-Produkt. Wie habt ihr es geschafft, die Leute so schnell zu überzeugen?

Mit unserem Prototyp sind wir sehr früh zu den Kern-Influencern gefahren und haben sie den Grill vorab testen lassen. Die haben dann darüber berichtet. Die größten deutschen Grillblogs haben mehr als eine Million Seitenaufrufe im Monat. Das erreicht also viele Leute. Außerdem hatten wir jetzt viele Unterstützer aus der alten Kickstarter-Kampagne, die für ihren alten, kleineren Otto-Wilde-Grill sozusagen einen großen Bruder kaufen wollen.

Das neue Modell ist mit Smart-Funktionen ausgestattet. Das Gerät bekommt über eine Schnittstelle Rezepte eingespeist und passt die Temperatur dahingehend an. Benötigt der normale Griller überhaupt so viel Technik?

Das würde ich mit einer Gegenfrage beantworten: Sagt der normale Koch denn, dass er keinen Thermomix braucht? Vorwerk macht damit ja schließlich eine Milliarde Umsatz jährlich, obwohl alle kochen können. Grillen ist in Deutschland ein Markt, der über die letzten Jahre extrem gewachsen ist. Anfang der 2000er haben die Deutschen noch Dreibeingrills für 20 Euro gekauft, durch den Einstieg von Weber hat sich dann aber ein ganzes Ökosystem gebildet. Von diesen Treibern profitieren wir als Marke.

Euer Kampagnenziel lag bei 30.000 Euro, um Waren vorzufinanzieren. Nun habt ihr mehr als drei Millionen Euro eingesammelt – und die Kampagne ist noch nicht beendet. Was passiert mit dem Rest?

Die technische Entwicklung des neuen Modells hat einen knapp siebenstelligen Betrag gekostet. Mit dem Grill aus der ersten Kickstarter-Kampagne von vor zwei Jahren machen wir einen ganz guten Umsatz. Damit konnten wir die Produktentwicklung bislang querfinanzieren. Auf Kickstarter bieten wir den neuen Grill mit einem sehr starken Rabatt an – bis zu 40 Prozent. Das heißt, an den einzelnen Geräten verdienen wir nicht wahnsinnig viel. Aber jedes Produkt, das wir verkaufen, bedeutet gleichzeitig auch Werbung. Wenn Kunden mit ihren Freunden und Nachbarn grillen, wollen die vielleicht auch einen kaufen. Und dieser Teil macht etwa 30 bis 40 Prozent unserer Kunden aus.

Wie viel setzt Otto Wilde um?

Dieses Jahr werden wir sehr wahrscheinlich zum ersten Mal den zweistelligen Millionenbereich knacken – auch dank der Kickstarter-Kampagne. Ob wir profitabel arbeiten, wird sich am Ende des Jahres zeigen. Aber die Chance stehen ziemlich gut.

Hat die Corona-Pandemie Einflüsse auf Otto Wilde?

Die Corona-Situation hat uns in der Produktentwicklung ziemlich behindert, weil in China ja schon im Januar die Werke stillstanden. Unsere Zulieferer waren dann auch dicht und konnten den Prototyp nicht liefern. Das hat uns bestimmt drei Monate gekostet.

Ihr lasst das neue Modell also in China herstellen?

Unsere bisherigen Produkte lassen wir in Deutschland produzieren. Der neue Grill wird in China gefertigt, das kommunizieren wir auch. Wir haben mehreren deutschen Lieferanten Anfragen gestellt. Den Prozessor und die technologischen Komponenten haben wir in Deutschland in der Form aber nicht angeboten bekommen. Selbst große Tech-Unternehmen wie Apple lassen in China produzieren, weil der Entwicklungsstand dort einfacher weiter ist. Das ist nicht nur ein Kostenargument.

Das Kölner Immobilienunternehmen Turi Holding, das auch an Frank Thelens VC Freigeist beteiligt ist, hat im Februar noch einmal aufgestockt und ist damit größter Einzelgesellschafter von Otto Wilde. Ansonsten haltet nur ihr Gründer Anteile.

Wir haben keine Bankfinanzierung für unser Lager bekommen. Unser Geschäft ist extrem kapitalintensiv. Aufgrund der hohen Kostenstruktur müssen wir relativ hohe Mengen abnehmen, was dazu führt, dass unser Lagerwert sehr hoch ist. Weil unser Unternehmen noch so jung ist, fallen wir bei den Banken allerdings durch die Kreditprüfung. Daher mussten wir uns anders behelfen und haben noch einmal Geld von Turi aufgenommen. Wie viel, kann ich aber nicht verraten.



