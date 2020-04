Essen könne man nicht digitalisieren, lautete lange Zeit die Meinung von Managern der Food-Branche. Durch die Corona-Krise bekommt das Thema neuen Rückenwind. Die Deutschen testen Lieferdienste, lassen sich Wein nach Hause schicken oder zwingen kleine Händler, es mit einem Onlineshop zu versuchen. In dieser Woche schauen wir uns an, was die Krise für solche Unternehmen bedeutet und ob der Trend auch nach dem Lockdown anhält.

Seitdem Delivery Hero vor über einem Jahr seinen Deutschlandmarkt und damit einhergehend seine Marken Foodora, Pizza.de und Lieferheld verkauft hat, liegt das Monopol bei Lieferando. Wie oft schon habe ich mich über den orangefarbenen Lieferdienst geärgert: umgekippte Suppenbehälter, durchgeweichte Pappschalen und verlorengegangene Bestellungen. Ein Grund für mich, mal einen neuen Lieferdienst auszuprobieren.

Das Hamburger Startup Stadtsalat ist im Sommer nach Berlin expandiert. Seit Februar gibt es einen weiteren Standort in Frankfurt. Das Unternehmen stellt seine Salate in eigenen Geschäften her und schickt von dort aus Fahrradkuriere zu den Kunden. Gegründet wurde das Startup 2015 von Marcus Berg, Björn Kortüm, Moritz Mann und Tom Smets. Finanziert haben sie ihren Lieferdienst mit Geld von Familie und Freunden, darunter Dominik Kofert, Gründer des Pokerforums Pokerstrategy.

Bestellung

Auf der Website listet Stadtsalat verschiedene Bowls, kalt und warm, sowie Salate auf. Etwa 15 Gerichte finden sich im Menü, ein Drittel davon wechselt saisonal. Mein Favorit aus meinen bisher insgesamt drei Bestellungen ist die Harvest Bowl mit unter anderem Reis, Hähnchen und Apfelspalten. Wahlweise kann ich noch weitere Zutaten ergänzen. Stadtsalat schlägt mir außerdem das passende Dressing vor, das ich aber kostenfrei austauschen kann – beispielsweise Himbeere statt Balsamico. Im letzten Bestell-Schritt kann ich noch Dessert und Getränke in meinen Warenkorb packen, bevor es ans Bezahlen geht. Vier Klicks dauert es, bis mein Menü final ist und ich endlich meine Daten angeben kann. Meiner Meinung nach etwas zu lang.

Stadtsalat nimmt nur Vorauszahlungen per Paypal, Sofortüberweisung oder Kreditkarte an. Auch das Trinkgeld kann ich in Corona-Kontaktsperre-Zeiten digital geben. Ab einem Wert von 15 Euro ist die Lieferung kostenfrei, ansonsten zahle ich 2,90 Euro. Obendrein führt das Startup ein virtuelles Bonusprogramm: Nach zehn Bowls bekomme ich einen Gutschein. Haken rein und Bestellung abschicken.

Preis

Ein Nachteil: Günstig sind die Gerichte nicht. Meine Harvest Bowl kostet 10,90 Euro, wie der Großteil der Portionen. Das günstigste Essen wird für 9,90 Euro angeboten – also simple Salate mit Avocado. Das teuerste Gericht ist eine Teriyaki Bowl mit Fisch für 15,90 Euro. Extra-Zutaten kosten weitere ein bis fünf Euro. Ein zweites Dressing oder Brot noch einmal 1,50 Euro, Dessert maximal sechs Euro.

Wie viel Geld Stadtsalat pro Gericht einbehält, will Berg auf Nachfrage von Gründerszene nicht beantworten. Aber: Das Team mache aktuell wiederkehrende Jahresumsätze von fünf Millionen Euro. Die hohen Preise scheinen die Kunden also nicht abzuschrecken. Gleich von Anfang an haben die Gründer auf Influencer-Marketing gesetzt, beispielsweise mit der Bloggerin Caro Daur kooperiert, um Neukunden zu gewinnen. Ein Modell, das sich auszahlt.

Lieferung

Stadtsalat deckt weite Teile Berlins ab. Das Gründerszene-Büro liegt in Mitte und damit innerhalb des Liefergebiets. Meine Neuköllner Wohnung liegt allerdings zwei Blöcke außerhalb der Lieferzone, mehr als die rund fünf Kilometer Luftlinie vom Store entfernt. Im Homeoffice will ich aber nicht auf den Salat verzichten. Also habe ich kürzlich meine Bestellung zu einer Freundin zwei Straßen weiter liefern lassen und das Essen an ihrem Erdgeschossfenster abgeholt. Not macht erfinderisch.

Das Startup gibt an, innerhalb einer halben Stunde liefern zu wollen. Bislang kamen die Kuriere immer pünktlich. Den Zeitpunkt kann man im 15-Minuten-Takt bei der Bestellung angeben – zwischen 11.45 Uhr und 20.45 Uhr, am Wochenende nur abends. Entweder kam eigenes Stadtsalat-Personal und hat das Essen übergeben oder externe Dienstleister haben die Fahrten übernommen. Stets mit dem Rad – der Umwelt zuliebe, wie das Startup sagt. Die Hamburger beschäftigen insgesamt 120 festangestellte Fahrer an allen Standorten, so CEO Berg. Je nach Stadt bestehe die Flotte zu etwa 15 Prozent aus Dienstleistern.

Essen

Die Salate werden in einer Pappschachtel mit Deckel aus Bio-Plastik geliefert. Das Dressing ist in einem Behälter aus recyceltem Plastik abgefüllt. Rund 95 Prozent der Verpackung soll laut Startup kompostierbar sein. Die Materialien nehme Stadtsalat von deutschen Lieferanten, um die Transportwege kurz zu halten, schreibt Berg.

Meine bisherigen Salate waren frisch, die Zutaten knackig und geschmackvoll. Die Kombination der einzelnen Lebensmittel mit dem Dressing ist lecker und ungewöhnlich. Stadtsalat gibt an, mehr als drei Viertel der Lebensmittel von deutschen Erzeugern zu verwenden. Der Fisch komme beispielsweise aus der Müritz und das Fleisch bezieht das Startup nach eigenen Angaben aus Brandenburg. Die Bowls sind groß und ich werde davon satt ­­– und bleibe auch einige Zeit gesättigt. Genau das Richtige für eine Mittagspause.

Fazit

Die Auswahl ist zwar nicht so groß wie bei Lieferando. Die Salate schmecken aber gut und haben Qualität. Dass das Startup überwiegend regionale Produkte verarbeitet und auf klimafreundliche Prozesse achtet, finde ich gut. Das erklärt auch den hohen Preis. Trotzdem denke ich zwei Mal darüber nach, ob ich wirklich rund elf Euro für einen Salat ausgeben möchte. Und wenn, dann auch nur, wenn mehrere Leute bestellen – um die Lieferkosten zu sparen. Das ist in den vergangenen vier Monaten immerhin schon drei Mal passiert. Über Lieferando habe ich im selben Zeitraum nur zweimal Essen gekauft.



Bilder: Lisa Ksienrzyk / Gründerszene, Screenshot / Stadtsalat