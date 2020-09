Für seinen US-Lieferdienst Postmates bekommt der deutsche Gründer Bastian Lehmann gerade Milliarden von Uber ausgezahlt. Das Prinzip ist schnell erklärt: Nutzer erledigen über die App ihren Wocheneinkauf, Postmates-Mitarbeiter sammeln die Waren in den jeweiligen Läden ein und liefern sie zum Kunden nach Hause. Das ein Jahr jüngere Startup Instacart arbeitet genauso. Und auch Schnelle Sachen aus Leipzig funktioniert nach eben diesem Geschäftsmodell.

Gegründet wurde das Startup von Gennadi Schechtmann, Erfinder des Mahlzeitenersatz Trinkkost, E-Commerce-Experte Oleksandr Kit und Finanzchef Slawa Volkov. Die Idee kam den Unternehmern im Januar, im März starteten sie ihren Onlineshop, so Schechtmann im Gespräch mit Gründerszene. Ihr Vorbild seien die US-Unternehmen Postmates und Instacart. Das Rocket-Startup Shopwings habe den Leipziger als Orientierung gedient, wie sie es nicht umsetzen wollen, sagt der Schnelle-Sachen-CEO. Der Lieferdienst musste 2015 nach nur einem Jahr seinen Service wieder einstellen.

Sechsstelliges Investment zum Start

Schnelle Sachen arbeitet mit Freelancern, die die Aufträge per App zugeschickt bekommen. Die etwa 100 Kuriere liefern Einkäufe in Leipzig, Halle/Saale und Berlin aus. Sie werden pro Bestellung bezahlt und bekämen mitsamt Trinkgeld im Schnitt 15 Euro pro Stunde, sagt Schechtmann.

Der Vorteil des Geschäftsmodells sei, dass Schnelle Sachen keine Artikel lagern müsse, daher auch keine Logistikzentren benötige und keine festen Mitarbeiter habe. Daher könne das Startup schnell skalieren. „Wir wollen relativ schnell in viele Städte rein“, sagt der Gründer. Im nächsten Jahr wolle Schnelle Sachen bereits im Ausland ausliefern. Für die Entwicklung der App habe das Startup eine sechsstellige Finanzierung von Familie und Freunden bekommen.

Laut des Analysedienstes Airnow Data haben seit dem Start etwa 14.000 Personen die App heruntergeladen. Schechtmann sagt, dass der Lieferdienst täglich Aufträge „im niedrigen dreistelligen Bereich“ bearbeitet. Pro Kurierdienst behält das Startup eine Gebühr von fünf Euro vom Kunden ein. Außerdem verlangt Schnelle Sachen einen Preisaufschlag von bis zu 20 Cent pro Produkt. Einige Händler würden der Firma zudem Rabatte geben, sodass die Marge höher ausfällt.

Bislang bieten die Leipziger Einkäufe bei den Supermärkten Lidl, Rewe, Real, Metro und der Drogeriekette Müller sowie lokalen Blumenläden und Apotheken an. Haben die Kunden einen Artikel vergessen oder gibt es ein bestelltes Produkt nicht im Markt, können Shopper und Nutzer über die App kommunizieren und den Einkauf anpassen. Schnelle Sachen verspricht, die Waren innerhalb von zwei Stunden bis zur Haustür zu liefern.

