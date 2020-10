Der zuletzt angeschlagene Berliner Lieferdienst Smunch hat frisches Geld erhalten. Eine bereits im vergangenen Jahr geschlossene Finanzierungsrunde wurde im August erweitert, wie Wirtschaftswoche zuerst berichtete. Die genaue Summe nannte das Startup auf Gründerszene-Anfrage nicht. Seit der Gründung 2016 seien jedoch rund 18 Millionen Euro in das Unternehmen geflossen. An Smunch beteiligt sind die US-Investoren Luxor Capital und Colle Capital sowie Nosara Capital aus London. Auch der Handelskonzern Metro und Emmanuel Thomassin, Finanzchef von Delivery Hero, halten Anteile.

Smunch versteht sich als Online-Kantine für Unternehmen. Über die Website des Startups können Beschäftigte ihr Lunch aus einem Angebot an mehreren Gerichten diverser Restaurants wählen. Smunch liefert das Mittagessen dann in eigenen, teilweise kompostierbaren Verpackungen direkt ins Büro. Mit dem Service ist Smunch in Berlin, München und Hamburg aktiv.

„Großer Fehler, den ich zu verantworten habe“

Vor knapp einem Jahr begann das Geschäft allerdings zu kriseln. Wie Gründerszene aufdeckte, musste Smunch im Dezember 2019 rund ein Drittel der Belegschaft entlassen. In den Monaten zuvor soll das Startup zu schnell gewachsen sein, was Smunch-Gründer Shivram Ayyagari nun auch bestätigte: Gegenüber der Wirtschaftswoche spricht er von „einem großen Fehler, den ich zu verantworten habe“. Er habe zu schnell zu viele Mitarbeiter eingestellt und diesen Entschluss dann doch korrigieren müssen.

Mit Beginn der Corona-Pandemie im März wurde Smunch dann erneut vor große Probleme gestellt. Weil viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schickten, war das Geschäftsmodell des Unternehmens quasi über Nacht nicht mehr gefragt. Laut Ayyagari habe man einen Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Derzeit seien noch rund 40 Vollzeit-Kräfte bei Smunch beschäftigt.

Inzwischen soll sich das Geschäft stabilisiert haben, so der Mitgründer im Gespräch mit Gründerszene. Zwar sei das Bestellaufkommen gesunken, viele Bestandskunden seien aber zurückgekehrt und sogar neue dazu gekommen. Und: Wegen sinkender Mitarbeiterzahlen im Büro würden viele Unternehmen ihre eigenen Kantinen aus Kostengründen schließen. Davon werde Smunch profitieren, glaubt Ayyagari. Denn wer Mittagessen anliefern lässt, könne lange Warteschlangen und volle Aufzüge im Büro vermeiden.



Bild: Smunch