Rund zwölf Millionen Tonnen Nahrungsmittel werden in Deutschland jedes Jahr als Abfall entsorgt, so das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Oft wurden sie zuvor mit hohem Verbrauch von Ressourcen erzeugt. Nach dem Food Climate Research Network stammen über 25 Prozent der Treibhausgas-Emissionen aus der Lebensmittelproduktion.

Gerade in Städten mangelt es oft an nachhaltigen Lösungen für die Versorgung vieler Menschen mit Nahrung. Das will das Startup-Programm „Feeding the City“ ändern. Der Inkubator unterstützt Gründer dabei, Geschäftsideen für eine nachhaltigere Versorgung in Großstädten zu entwickeln. Es geht zum Beispiel darum, Lieferketten zu verbessern oder dafür zu sorgen, dass weniger Nahrungsmittel weggeschmissen werden.

Aufgesetzt wurde das sechsmonatige Programm von Impact Hub und der Bank of America. Der Deutschland-Chef von Bank of America, Armin von Falkenhayn, sagte Business Insider, es finde derzeit „ein Umdenken in unserer Gesellschaft und bei den Verbrauchern statt, mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und sozialen Aspekten. Das ‚Feeding the City‘-Programm unterstützt diesen Trend.“ Er sei „beeindruckt von den kreativen Ideen der Gründerteams“.

Impact Hub ist ein globales Netzwerk von Gründungs- und Innovationszentren für nachhaltige Themen mit fast 100 Standorten weltweit. Zu jedem Standort gehören ein Coworking-Space, Experten aus Startups, Stiftungen, Konzernen und Nichtregierungsorganisationen. Die Idee: Unternehmertum nachhaltig und verantwortungsvoll nutzen, um gesellschaftliche, ökologische und soziale Probleme zu lösen.

Das Projekt Feeding the City kommt aus dem Londoner Netzwerk und wurde hier bereits das dritte Jahr in Folge organisiert. Hier entstanden bereits Startups wie Proof Bakery, ein Bäckereibetrieb, der geflüchtete Frauen ausbildet und beschäftigt, sowie Tigermylk, eine nachhaltig verpackte Milchalternative.

Das Programm findet digital statt, via Zoom. Beworben hatten sich im Juni 40 Teams, im Juli wurden die Top 10 herausgefiltert. Die meisten Ideen stammten aus den Bereichen Verschwendung, Sicherheit und CO2-Reduktion.

Das sind die Gewinner und ihre Ideen:

Nun entschied die Jury, welche fünf Startups in den Inkubator aufgenommen werden. Business Insider hat mit den Jury-Mitgliedern Sophie Münzberg von Feeding the City sowie Leon Reiner, Geschäftsführer von Impact Hub Berlin, über ihre Favoriten gesprochen.

1. Arc Farms

Vielleicht habt ihr schon einmal im Rewe oder bei Aldi die Gewächshäuser für Kräuter gesehen. Sie stammen von Infarm, einer Firma, die Gemüse und Kräuter in Großstädten anbaut. Vertical Farming nennt sich das Prinzip.

Da setzt auch das Startup Arc Farms an. Es baut modulare System für den Anbau von Gemüse im eigenen Zuhause, egal ob im Hinterhof, auf dem Balkon, oder Dach. Während Infarm sich eher an Unternehmen wie Supermärkte richtet, will Arc Farms private Haushalte ansprechen und ihnen günstigere und flexiblere Gewächshäuser anbieten.

Leon Reiner sieht hier großes Potenzial. „Die Idee trifft stark auf einen Zeitgeist, viele Großstädter wollen einen eigenen kleinen Garten.“ Dieser Trend wurde durch Corona verstärkt. Für das Startup komme es darauf an, den Schritt in die Serienproduktion zu schaffen.

2. Plattenbaum

Plattenbaum bietet Bewohnern großer Wohnblöcke eine Infrastruktur für den gemeinsamen Anbau von Gemüse.

Die Plattform bietet den Nutzern verschiedene Möglichkeiten, sich an der städtischen Landwirtschaft zu beteiligen: von der Miete kleiner Gewächshäuser außerhalb ihres Hauses über Anteile an der kommerzieller Produktion bis zu Gemeinschaftsgärten.

Plattenbaum plant Pilotprojekte in Berlin und will dann in Städte im In- und Ausland expandieren.

3. Roots Radicals

Roots Radicals will Menschen wieder stärker mit gutem Essen verbinden.

Das Startup bietet handgefertigte Lebensmittelkonserven ohne Abfall an und will Verbrauchern Bildungsangebote machen.

4. Supercoop Berlin

Supercoop ist die Idee für gemeinschaftseigene Supermärkte, die es Verbrauchern ermöglichen, das Lebensmittelsystem mitzugestalten.

„Unser Ziel ist es, gerechtere Lieferketten zu schaffen und gute und nachhaltige Lebensmittel für alle zugänglich zu machen“, heißt es seitens des Startups.

5. Tiny Farms

Besser das Land bewirtschaften, nicht größer. Tiny Farm geht davon aus, dass winzige Bauernhöfe Kosten senken und die Flexibilität erhöhen können. Die Idee ist es, Platzbedarf, Investitionen und Ressourcenverbrauch in der gesamten Wertschöpfungskette der Landwirtschaft radikal zu minimieren.

„Wir ermöglichen neuen Gartenunternehmern den Einstieg in die Landwirtschaft, um eine große Nachfrage bei vielen kleinen Produzenten in Berlin und darüber hinaus zu bedienen“, preist das Startup seine Idee an.

6. Ehrenplatz: Mein Huhn

Der persönliche Favorit von Projektleiterin Münzberg: Mein Huhn, eine Art Abo für Eier von einem speziellen Huhn. Die Plattform bringt Bauern und lokale Hühnerbetriebe mit Verbrauchern aus der Region zusammen, die an privat, nachhaltig und regional erzeugten Eiern interessiert sind.

Das Startup organisiert die Abholung und Lieferung der Eier. Ein ähnliches Konzept gibt es bereits für Gemüsekisten von Startups wie Grüne Kiste, Ökokiste oder Bauerntüte. „Ich weiß nicht, ob es das erfolgreichste Geschäftsmodell ist, aber ich finde die Idee toll, eine persönliche Verbindung zu den Erzeugern und den Tieren zu bekommen“, sagt Münzberg, „außerdem weiß man dann genau, woher die Produkte kommen.“

Unter die Top 5 gelang Mein Huhn nicht, weil das Startup kurz vor der Entscheidung aus dem Wettbewerb ausstieg. Die Begründung: Viele Anfragen von Geschäftspartnern und eine hohe Aufmerksamkeit der Medien.

Bild: Getty Images / Peter Dazeley