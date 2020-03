Gut vorstellbar, dass Benedikt Brauers in diesen Tagen nach dem ein oder anderen Glas Hochprozentigem zumute wäre. Doch die Produktion seines „Wanderer Gin“, den der 34-Jährige seit Ende 2016 in Frechen bei Köln herstellt, muss in Zeiten der Corona-Krise warten. Lieber will er eine Komponente seines Getränks, nämlich reinen Alkohol, für Desinfektionsmittel nutzen. Das Vorhaben gelinge ihm jedoch nicht alleine. Er brauche Mitstreiter, sagt er im Gespräch mit Gründerszene.

Eine Apothekerin habe er bereits gefunden. Bislang verfügen nämlich nur Apotheken über die Sondergenehmigung, Desinfektionsmittel herstellen zu dürfen. „Nun kommt es aber auch auf Menschen an, die mir ihren zu Hause herumstehenden Alkohol zur Verfügung stellen“, sagt Brauers.

Anzeige

Denn der Schnaps aus seiner Destillerie reiche nur für eine kleine Menge Desinfektionsmittel aus. Ein paar Hundert Flaschen könne der Gründer maximal füllen. Über Instagram, Facebook und seine Homepage ruft er deswegen Interessierte dazu auf, klare Spirituosen wie Wodka, Korn, Gin, Brände, Geiste und Aquavit abzugeben. Die Resonanz falle bislang sehr gut aus. In seine „Fusel-Spenderliste“ hätten sich bereits mehr als 1.000 Menschen eingetragen. „Nun stehen wir vor der Herausforderung, das Ganze zu organisieren“, so Brauers.

Behörden müssen sich flexibel zeigen

Der Plan: Menschen sollten ihren Alkohol an Sammelstellen kontaktlos in Tanks füllen. Damit Brauers das Desinfektionsmittel so schnell wie möglich produzieren könne, käme es auch auf die Behörden an – die bereits positive Signale gesendet hätten. „Es muss möglich sein, dass wir den Alkohol steuerfrei verwenden“, sagt der Gründer. Aktuell liegt die Branntweinsteuer bei 13,03 Euro pro Liter Alkohol, was seinen hochwirksamen Schutz extrem teuer machen würde. Schließlich besteht Desinfektionsmittel zu 80 Prozent aus Alkohol. Die restlichen Bestandteile sind Wasser, Gylcerin und Wasserstoffperoxid. (Update, 23. März, 16.30 Uhr: Dank einer zunächst bis 31. Mai 2020 gültigen Allgemeinverfügung ist es Destillerien erlaubt, Alkohol steuerfrei für die Desinfektionsmittel-Herstellung bereitzustellen, d. Red.)

Wer sein Desinfektionsmittel geliefert bekommen soll, wolle Brauers nicht entscheiden – das sollten die Apotheken tun. Anfragen etwa aus Seniorenheimen oder von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung gebe es aber bereits.

Healthy Business: Die Corona-Krise befeuert Innovationen im Gesundheitswesen Die Pandemie stellt Startups vor Probleme. Sie bietet aber auch Chancen für neue Technologien wie die Telemedizin. Ein Beispiel ist das Hebammen-Startup Kinderheldin.

Nicht nur in der Startup-Szene denken Unternehmer derzeit um. Auch Konzerne setzen auf eine veränderte Produktion. Um nur einige Beispiele zu nennen: Der Nivea-Hersteller Beiersdorf fertigt statt Kosmetika 500 Tonnen Handdesinfektionsmittel. Freudenberg, das Unternehmen hinter den Vileda-Haushaltsprodukten, produziert nun Stoff für Atemmasken und Einmalschutzanzüge. Die Firma Tünkers-Nickel aus Troisdorf baut für gewöhnlich Dosiersysteme für den Maschinen- und Anlagenbau, arbeitet derzeit aber mit Hochdruck an der Herstellung von Beatmungsgeräten. „Letztendlich sind unsere Mischsysteme für Dichtstoffe einem Beatmungsgerät sehr ähnlich“, sagt Geschäftsführer Alexander Nickel gegenüber Welt.

Wenn auch ihr ein Startup führt, das in Zeiten der Corona-Krise seine Produktion zugunsten von Hilfsmitteln umstellt, meldet euch bei der Autorin dieses Textes: anja.richter@verticalmedia.com

Bild: Wanderer Gin