Mit 17,1 Milliarden Euro Investitionsvolumen hat Index Ventures das meiste Kapital in Startups gesteckt. Seit seiner Gründung 1996 hat sich der Londoner VC an insgesamt 760 Runden beteiligt, wovon 48 Prozent Frühphasen waren. Unter den 445 Portfoliofirmen finden sich Unicorns wie der Essenslieferdienst Deliveroo und das Fintech Revolut. Im April 2020 kündigte Index Ventures zwei neue Fonds mit einem Volumen von insgesamt zwei Milliarden Euro an.



Diese Galerie basiert auf Daten von Dealroom.co vom August 2020. Gesucht wurde nach VCs, die sich vermehrt in frühen Phasen (Early VC, Seed, Series A) beteiligen, mindestens zehn Unternehmen im Portfolio listen und ihr Hauptquartier in Europa haben.

Bild: Index Ventures. Zu sehen: Co-Gründer Neil Rimer.