Warum Smartlane zu unseren vielversprechendsten Startups des Jahres gehört? Nicht nur, dass Frank Thelen über seinen VC-Fonds Freigeist Capital einen hohen einstelligen Millionenbetrag in das Logistik-Startup investierte. Es handelt sich sogar um die höchste Summe, die der TV-Juror je in ein einzelnes Unternehmen gesteckt hat. 20 Prozent hält Thelen an dem Unternehmen, das Monja Mühling (im Bild) 2015 mit den Informatikern Matthias Baur und Florian Schimandl in München gründete. Ihr Ziel? Die Logistikbranche smarter zu machen. Die Technik hinter Smartlane soll etwa Logistikanbietern helfen, ihre Fahrzeugflotten effizienter auslasten. Zu den Kunden von Mühlings Unternehmen gehören bereits große Firmen wie Metro. Auch Preise räumten die Münchner schon ab: Der European Super Angels Club, ein internationales Netzwerk von Investoren, zeichnete Smartlane aus. Nicht nur Frank Thelen, sondern auch drei weitere Geldgeber sehen Potenzial in der Idee – nicht zuletzt, weil die Logistikbranche erst am Anfang ihrer Digitalisierung steht.

Bild: Smartlane