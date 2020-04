In der dritten Staffel DHDL 2016 bezeichnete Frank Thelen das Startup Kickbase als „Fail“. Keine Überraschung: Gründer Anatol Korel (Foto) bekam keinen Deal für seine App, in der die Nutzer Fußballmanager spielen können. Doch nach dem TV-Auftritt startete die Firma durch, wird seitdem von Sky beworben und gewann im ersten Jahr nach DHDL 100.000 User dazu. Zur aktuellen Nutzerzahl sagt Korel auf Nachfrage von Gründerszene nichts, ebenso wenig zu Umsätzen. Laut der App-Analytics-Plattform Priori Data wurde die App seit dem Start rund eine Million Mal heruntergeladen. Die Nutzerzufriedenheit lässt sich erahnen: Kickbase hat im App-Store rund 37.000 Bewertungen und 4,6 Sterne. Der Erfolg habe „nicht unbedingt mit DHDL zu tun“, glaubt Korel. 13 Personen arbeiten für sein Startup. Nun will der Gründer Kickbase im internationalen Markt ausrollen.

Diese Liste basiert auf einer Analyse der Wirtschaftsauskunftei Creditsafe. Wir haben sie nach noch aktiven Unternehmen mit niedriger Risikobewertung durchsucht, die keinen Deal erhalten haben.

