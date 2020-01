Anfang 2020, knapp fünf Jahre nach dem Start, verkauften die Frankfurter Gründer Marc Schlegel und Matthias Kramer ihr DHDL-Startup Lizza mehrheitlich an das Hamburger Familienunternehmen Cremer. Das Gründerduo stellte sich 2016 in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ als Hersteller von Leinsamenpizza vor, seitdem ist das Portfolio von Lizza um Nudeln und Brot gewachsen. In das DHDL-Startup hatten Frank Thelen und Carsten Maschmeyer initial 150.000 Euro für 25 Prozent der Unternehmensanteile investiert. Zum kolportieren Kaufpreis in Höhe von acht Millionen Euro äußerte sich Investor Thelen gegenüber Gründerszene nicht, nur so viel: „Lizza war für uns ein erfolgreicher siebenstelliger Exit.“

Bild: Lizza