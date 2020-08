Wer sind die erfolgreichsten Influencer Deutschlands? Dieser Frage sind wir mit der Unterstützung von InfluencerDB nachgegangen. Gemessen wurden die Anzahl der Follower sowie der Media Value pro Post – also wie viel ein Instagram-Foto auf diesem Account im Median von vier Wochen wert ist. Ein einzelner Post-Wert kann darüber oder darunter liegen. An Follower-Zahlen gemessen belegen Fußballspieler viele der vordersten Plätze im Instagram-Ranking. In dieser Galerie betrachten wir jedoch nur Personen, deren Job vorrangig Influencer ist.