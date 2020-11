Börsennotierte Firmen müssen in Deutschland angeben, wie viele Frauen sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Vorstand haben wollen. Als Zielgröße darf auch einfach „null Prozent” im Geschäftsbericht stehen. Dann nämlich, wenn die Firmen sich keine Quote auferlegen wollen. Das machen nicht etwa nur alteingesessene Konzerne, sondern auch Vertreter der Digitalbranche.



Ein prominentes Beispiel: Rocket Internet. Oliver Samwer (im Bild) bezeichnete sich selbst mal als „agressivster Typ im Internet“. Ist neben so jemandem kein Platz für Frauen? Sein Unternehmen Rocket Internet gibt jedenfalls für den weiblichen Anteil im Vorstand bis Mitte 2022 eine Zielgröße von null Prozent an. Die Begründung im jüngsten Corporate-Governance-Bericht: „Das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel der Erhöhung des Frauenanteils tritt (...) hinter das vorrangig geltende Unternehmensinteresse an der Fortführung der erfolgreichen Arbeit durch eingearbeitete Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder" zurück.

Bild: Rocket Internet