Wunderschöne Natur mit viel Platz zum Wandern: Das Silicon Valley wirkt vielerorts idyllisch, wie hier beim Blick vom Mount Hamilton. Hinter den Bergen offenbart sich ein anderes Bild.

Das Silicon Valley ist Vorbild für Startup-Szenen weltweit, auch für die in Berlin. Doch wie läuft es gerade für deutsche Gründer an der Westküste? Warum interessieren sich US-Geldgeber nun mehr für deutsche Startups? Hat das Silicon Valley möglicherweise seinen Glanz verloren? Auf Gründerszene berichten wir eine Woche lang, was in der Bay Area von San Francisco aktuell passiert.

Bild: Getty Images / Macduff Everton