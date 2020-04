Getnow bezieht seine Lebensmittel von Metro-Märkten und bekam für seinen Service 2019 eine Millionen-Finanzierung von einer Briefkastenfirma. Aktuell liefert das Startup Produkte in mehr als 200 Orte in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Berlin. Der Mindestbestellwert liegt bei 30 Euro plus vier Euro Lieferkosten. Aufgrund der Corona-Krise beschäftigt das 2015 gegründete Unternehmen nach eigenen Angaben 40 Prozent mehr Angestellte im Lager, um die gestiegene Nachfrage zu bewältigen. Laut Website sind aber Teile des Sortiments wie Toilettenpapier, Desinfektionsmittel und Bio-Gemüse derzeit nicht lieferbar. Mitte April betrug die Lieferzeit von Getnow mindestens drei Tage nach Eingang der Bestellung.

Bild: Getnow