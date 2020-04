Er ist erst 20 Jahre alt und bereits Agenturchef: Thomas Reck fokussiert sich mit seiner Insight Consulting voll auf das Thema Personal Branding. „Jeder kennt die Firmen hinter Elon, Donald oder Bill. Ich hab mir die Mission gesetzt, das in die deutsche Geschäftswelt zu übertragen“, so Reck im Gespräch mit Gründerszene. In The Entrepreneur Insight Podcast fragt er bei Branchengrößen nach, wie sie zu ihrem Erfolg gekommen sind. Er interviewt CEOs wie den Shazam-Gründer Chris Barton, Oliver Bendig von Matrix 42 oder Persönlichkeiten wie Anthony Scaramucci.

Bild: Insight Consulting